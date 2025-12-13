Escalante: ‘‘El compromiso sigue siendo el mismo, servir a los roldanenses y no servirnos de la función pública’’

Durante la ceremonia, Escalante brindó un extenso discurso en el que realizó un balance de los primeros cuatro años de gestión, destacando los avances alcanzados en materia de seguridad, obra pública, salud, educación, servicios, desarrollo social y cultura, y ratificó el rumbo de trabajo para este nuevo período de gobierno.

“El compromiso sigue siendo el mismo: servir a los roldanenses y no servirnos de la función pública”, expresó el intendente, remarcando que Roldán hoy es una ciudad mejor que hace cuatro años, aunque aún quedan desafíos por delante que se abordarán con gestión, planificación y trabajo en equipo.

En su mensaje, Escalante subrayó la inversión histórica en seguridad, la modernización del sistema de monitoreo, el fortalecimiento de la Guardia Urbana, la articulación con las fuerzas provinciales y la justicia, así como el crecimiento sostenido en infraestructura vial, iluminación, equipamiento municipal y servicios públicos.

También puso especial énfasis en las políticas de salud pública, el abordaje de consumos problemáticos, la ampliación del hospital, la inclusión de personas con discapacidad, el fortalecimiento de la atención primaria y las acciones preventivas contra el dengue, además de las políticas sociales, educativas y culturales impulsadas durante su gestión.

En el marco del acto, se realizó un reconocimiento a los concejales Marcelo Cristiani y Mariano Mateo, quienes renovaron sus bancas en el Concejo Municipal; a la concejala María Eugenia García, por la finalización de su mandato; y se dio la bienvenida a la concejala entrante Mariel Reijember.