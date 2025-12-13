Fatal siniestro vial en la autopista Rosario–Córdoba: un muerto y un herido

Un grave siniestro vial se registró este sábado 13 de diciembre a las 10:51 horas en el kilómetro 332 de la autopista Rosario–Córdoba, mano descendente, donde un vehículo utilitario volcó y colisionó con otra unidad, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida.

Según informaron los equipos intervinientes, al arribar al lugar se constató el vuelco lateral de un utilitario Renault Kangoo que habría despistado desde la mano ascendente, cruzando el carril central, para luego impactar contra una camioneta Mercedes Sprinter que circulaba por la mano descendente.

Producto de la violencia del impacto, dos hombres que viajaban en el utilitario fueron despedidos del vehículo. Personal de emergencia realizó las primeras evaluaciones y procedió a la inmovilización de las víctimas para su traslado. Uno de los masculinos fue derivado a un centro de salud, mientras que el médico del SIES que asistió en el lugar constató el fallecimiento del segundo ocupante.

Las causas del siniestro son materia de investigación. En el lugar trabajaron los servicios de emergencia y seguridad para asistir a las víctimas y ordenar la circulación vehicular.