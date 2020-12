Agotados, médicos y enfermeros del Samco piden reemplazantes para tomar licencia

El personal médico fue quien estuvo en la primera línea de contención durante esta pandemia y desde hace nueve meses no tienen licencias ordinarias o días de descanso: en el fin de este 2020 piden reemplazantes para poder tomar vacaciones.

Isabel Bustos, jefa de enfermería, en diálogo con El Roldanense comentó: “El desgaste y agotamiento psicofísico de los trabajadores es inmenso y todavía no hemos tenido novedades de vacaciones o licencia ordinarias. Si bien desde la Sub secretaría legal y técnica nos informaron que por el decreto 163-2020 se podrá otorgar las licencias correspondientes, serán siempre y cuando no se afecta el normal funcionamiento de los servicios. A la vez no nos mandan personal de reemplazo y eso genera un gran inconveniente”.

Bustos, sumó: “El hecho de no tener reemplazo genera que entre nosotros debamos organizarnos como cubrir al otro y que el que está en servicio haga un esfuerzo por su compañero, porque en realidad no hay un orden de licencias”, aseguró la jefa de enfermería y describió: “Es todo muy difícil en ese sentido, venimos muy cansados y además tenemos muchas personas que no pasaron por covid19 y es muy dinámico porque aislamos sobre la marcha. Tanto desde la dirección y de la coordinación tenemos toda la voluntad de que el personal descanse, haremos todo lo humanamente posible para que así sea”.

Cabe mencionar que el Concejo municipal en su última sesión aprobó un proyecto del bloque justicialista para que se presente una nota al Ministerio de Salud de Santa Fe y al gobernador Omar Perotti para que se garanticen todas las medidas de hecho y derecho para que el personal de salud tenga sus merecidas vacaciones o licencias.