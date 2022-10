Al podio: karatecas de la región se hicieron sentir en el Mundial

Por Aquiles Cadirola

El Mundial Iaku realizado el pasado fin de semana en Buenos Aires no fue uno más para los karatecas de la región que dieron el presente. Hubo competidores de Roldán, Funes y San Jerónimo Sud, quienes lograron destacados resultados en varios de los casos y también hubo una gran satisfacción en quienes no lograron subirse a los podios, debido al enorme esfuerzo que representa llegar a este tipo de competencias para los deportes amateurs. Se midieron con atletas de otros puntos de Argentina, de todos los países de Sudamérica, como así también de naciones como Bangladesh, Egipto, Irán, China y Japón.

Raúl López, sensei que llevó a competir a siete alumnos del SUM de la estación ferroviaria en Roldán y dos del club El Porvenir del Norte, en diálogo con El Roldanense destacó: “La sensación que queda es mucha felicidad de los alumnos y hay que seguir mejorando con cada entrenamiento, porque hay un nivel extraordinario de todos los participantes”.

Sobre el hecho de tener que costear buena parte del viaje a Capital Federal a pulmón, remarcó: “Nos costó muchísimo, pero pudimos lograrlo y la satisfacción es doble, por el esfuerzo que hicieron todos los chicos para poder viajar y cumplir su sueño”. Asimismo, señaló que la ayuda estatal “no fue la que se había prometido, pero fue bastante”. Frente a esto, dijo: “Es por eso que tuvimos que trabajar mucho más para poder conseguir lo que faltaba. El club de San jerónimo, El Porvenir, también nos ayudó muchísimo sin problemas para que los chicos puedan asistir”.

Con respecto a los resultados, admitió: “No quedamos tan conformes, pero bueno, los chicos si están contentos y orgullosos”. Y valoró: “Hay un grupo hermoso y el apoyo es mutuo, mujeres y varones, muy compañeros todos. Y el apoyo de los padres también es fundamental”.

Acerca de los objetivos a futuro, López contó: “El 23 de octubre tenemos un torneo en Puerto General San Martín. Estos torneos zonales los ayuda a mantenerse bien físicamente más allá de los entrenamientos, para seguir fogueándose y obtener confianza en sí mismos, que eso lo estamos trabajando en el grupo entre todos”.

“Todos son iguales, nadie es mejor que otro. Solamente falta esa confianza personal, por eso es muy importante el apoyo de los padres, amigos, compañeros de entrenamiento y su sensei principalmente. Brindarles conocimiento, estrategias y entrenamiento, que es duro pero divertido”, resaltó el sensei, quien además adelantó que trabajarán para tratar de viajar a Venezuela para importantes competencias que allí se disputarán en 2023.

Funes dio la nota con varios campeones

Representando al “Jardín de la provincia”, Federico Amaya tuvo un fin de semana notable: logró la medalla de oro en kumité mayores con guantines, también la presea dorada en kumité mayores sin guantines, fue subcampeón por equipos y quedó seleccionado como el mejor competidor de Argentina, por lo que recibió la Copa en representación de toda la selección nacional. Además, otros dos juveniles de su dojo tuvieron una destacada participación: Victoria Seivane de 15 años salió campeona en kata (formas) y subcampeona en Kumité mayores, categoría en la que enfrentó a competidoras mayores de 18 años; en tanto que Lucio Ibarra de 14 años fue medalla de bronce en kata y oro en kumité.

“Las sensaciones son muchas ya que, como yo digo es uno de los topes máximo de competencia, y la verdad que fue mi primer Mundial y a su vez felicidad por los logros obtenidos. Y obviamente por qué mis alumnos se convierten en mis compañeros representantes de la selección argentina de karate”, comentó Amaya a El Roldanense.

Sobre el esfuerzo que debió hacer para llegar a este momento, explicó: “Cuesta mucho llegar ya que antes yo estaba en otra federación y cuando me pasé a esta que es la U.A.K. (Unión Argentina de Karate) tuve que hacerme de cero. Recuerdo que en mi primer torneo argentino con esta federación salí subcampeón nadie me conocía y algunos se preguntaban quién era yo, luego me empezaron a conocer a mí y a mis alumnos. Obviamente no es sólo ganar argentinos o regionales, también hay que tener representación a nivel sudamericano y panamericano. Es todo un esfuerzo, tanto de entrenamiento como económico, así que si es doble la satisfacción”.

En cuanto a los objetivos que se les vienen a futuro, señaló: “El año que viene va a estar bastante cargado, ya que aparte de los torneos nacionales que hay, en Venezuela está el Sudamericano y Panamericano, además del Mundial en Portugal”.