Amsler: “Es fundamental trabajar en tres ejes como salud, seguridad y asistencia social”

En el Concejo la actividad está reducida mientras dure la cuarentena, sin embargo el edil Roberto Amsler quiso remarcar que desde su bloque se sigue trabajando en pos de que los roldanenses más necesitados puedan atravesar la crisis desatada por la pandemia de la mejor manera posible.

“Más allá de lo conocido acerca de las potestades extraordinarias que por unanimidad se le dio al Ejecutivo para que pueda hacer frente a esta situación de emergencia, y a la conformación de un fondo, formado por la donación de parte de la dieta de los integrantes del cuerpo, en lo personal hemos impulsado la mesa de coordinación, que está funcionando de hecho, para estar juntos en la solución de la coyuntura urgente, pero también para prever futuros escenarios”, señaló.

Esta mesa también va a servir para hacer un seguimiento y control de la eficiencia en la afectación de los recursos. Cabe recordar que el edil ya había adelantado a este medio que estaba dispuesto a apoyar una reasignación presupuestaria al municipio, paso que se dio el pasado viernes en una sesión extraordinaria, “ahora es responsabilidad de todos que esos fondos se apliquen con eficiencia y transparencia”, dijo Amsler.

“La adecuación del servicio de salud, la instalación de un centro de aislamiento, los controles en la circulación de las personas y vehículos, como así también todo el trabajo en asistencia social, son medidas que van en la dirección correcta. La idea es reducir al máximo las posibilidades de dispersión del virus, y proteger a la población roldanense del contagio. Y para ello hay que anticiparse. Trabajar mucho en la prevención para evitar demandas que luego son difíciles de controlar”, puntualizó.

Asimismo, contó: “En lo personal creo que el mejor trabajo que hoy puede hacer un concejal es el de ayudar a las personas carenciadas o en situación desesperante. En este punto más de 60 familias se han acercado a pedir colaboración, hemos hablado con el Ejecutivo y hemos recibido respuestas. Se hizo un seguimiento a las familias y a las que no les había llegado el bolsón, yo personalmente junto al Concejal Mateo le alcanzamos la ayuda”.

Son más de 200 personas que acudieron al edil, no sólo por el bolsón de comida, sino para solicitar que se lo asesore por el subsidio de $10.000, entre otras medidas. “Nosotros no tenemos estructura, se acercan porque te conocen no como concejal sino como roldanense, y la verdad que es sumamente gratificante. Y aunque a veces parece que te va a superar el problema, siempre se consigue solucionarlo de una forma u otra”, agregó.

“Nosotros venimos dialogando desde el inicio con el Ejecutivo, siempre con la idea de que el municipio debe centrar su trabajo en tres ejes, la salud, seguridad y asistencia social de todos los roldanenses. En eso debemos trabajar unidos sin banderas políticas, valorando el esfuerzo del Ejecutivo y de todo el personal de las áreas comprometidas, aunque a través del diálogo también vamos a advertir sobre lo que esté mal, para que se corrija. Nuestra fuerza está trabajando para brindar todas las herramientas posibles al Municipio, pero también controlado para que haya un uso eficiente de los recursos que pusimos a disposición”, concluyó.