Amsler: “La demanda de cambio viene unida al pedido de desarrollo y crecimiento”

Consultado sobre la realidad social y económica de Roldán, el edil y precandidato a intendente por Compromiso por Roldán, Roberto Amsler, destacó que “notamos en la gente una gran demanda de cambio, de renovación, y ese pedido va unido a la necesidad de desarrollar nuestra ciudad”.

“Lo que más nos piden nuestros vecinos es que Roldán se desarrolle. Que aproveche mejor el potencial económico, productivo y comercial que tiene la zona, y que la administración pública se ponga a la altura. En definitiva, que haya

un cambio”, apuntó.

Asimismo, sumó: “El pedido no sólo es a nivel de infraestructuras, de seguridad, de atención comunitaria, sino de empleo, de crecimiento y de expansión de las posibilidades productivas. Hay una mirada más profunda del roldanense que ve cómo otras localidades invierten, reciben aportes productivos, y Roldán se queda. Esa mirada es distinta de la de unos años atrás”.

Abordaje integral en los barrios

“El otro gran tema que nos plantea la gente es la administración pública. En particular organizar mejor las finanzas del estado y hacer más eficiente el gasto. Técnicamente lo que se plantea es una mayor inversión pública en

infraestructuras básicas y en un abordaje integral de la problemática de los barrios. No escuchamos tanto reclamos puntuales, como la necesidad de trabajos estructurales. Un barrio no soluciona sus problemas parcializando las soluciones, sino abordándolos integralmente, y eso supone un nuevo tipo de gestión”, admitió.

“Nosotros acordamos con esta visión. La venimos planteando hace rato. Hemos presentado en el Concejo el programa Roldán Integra, de abordaje integral de los problemas barriales, y aún duerme allí. Pero está claro que, si va a venir un cambio, debe venir por el tratamiento integral de las demandas. De nada sirve compactar una calle, si hay que mejorar el acceso, modernizar la iluminación, construir desagües, tomar medidas de seguridad vial, etc”.

El problema de la energía

“Hay un aspecto sobre el que venimos insistiendo hace mucho y que nadie atiende y es el tema de la energía. El Municipio destina fortunas a contratar energía para que las cosas funcionen, desconociendo por completo lo que hacen otros municipios, y que es incorporar sistema de energía renovables”.

“Hace tiempo que esto se viene haciendo en nuestra provincia, está la tecnología, y nosotros miramos para un costado. La energía hoy es muy cara, y nosotros tenemos excelentes condiciones para explotar la energía solar, la eólica, los biocombustibles”.

“Sin ir más lejos, cruzando la ruta tenemos una planta de biodiesel que es una de las más modernas del país. Producen biodiesel para su propia flota de autos y camiones, ahorrando un montón de recursos y sin contaminar el medio ambiente. ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto? Nada. Nuestra ordenanza fija esquemas muy precisos para comenzar a implementar las nuevas energías, y esto reduciría notablemente el gasto que tenemos”.

Cultura, innovación y desarrollo

“Queremos hacer saber que cotidianamente recibimos a emprendedores que, con su pequeño aporte, están produciendo innovación en nuestra ciudad. Desde la creación de espacios culturales (bibliotecas, centros de apoyo escolar, talleres literarios, de recuperación histórica) hasta innovaciones en materia de insumos y procesos (hay empresas de punta en la ciudad que pueden aportar muchos avances en materia productiva y de conocimiento)”.

“Este es un paso que desde el municipio tenemos que dar. No podemos vivir de espaldas a nuestros empresarios y emprendedores. Tenemos que saber qué es lo que realmente sucede con nuestra estructura productiva, fomentar el empleo local, e incorporar los avances tecnológicos que hasta ahora se quedan en el plano privado”.

“El mejoramiento del espacio público hoy es complejo. Necesita conocimiento, estrategia, el empleo de nuevos materiales, inversión en tecnología y servicios comunitarios. Y esto, en gran medida, podemos encontrarlo en nuestra propia ciudad. Hay empresas que producen insumos de gran calidad, que tienen conocimientos, y que estamos ignorando. Debemos convocarlas. Trabajar sobre un esquema más eficiente de colaboración ente lo público y lo privado”.