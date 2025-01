Elecciones 2025 en Roldán: nombres sueltos, mucho radiopasillo y algunas definiciones

Las vacaciones de enero están llegando a su fin y, con ellas, la calma que envolvió a la arena política roldanense durante el primer mes del año. Tras bastidores, los armadores políticos hicieron su juego, pero frente a cámaras los protagonistas brillaron por su ausencia, más concentrados en disfrutar sus días de playa o quizás preparándose para el difícil año electoral que se viene.

A mediados de mes algunos empezaron a mostrar sus cartas, y el socialismo fue uno de los primeros en marcar definiciones concretas: la exedil Maira Leiva encabezará la lista de candidatos a concejales y el partido competirá dentro del Frente Unidos, intentando hacer fuerza frente al escalantismo. “Queremos tener una participación activa”, definieron.

El Frente Amplio por la Soberanía, el partido que a nivel provincial encabezan los diputados Carlos Del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver también jugará en Roldán. Si bien Martín Brudny y Gabriela Sosa son los que representan el armado en la ciudad, aun no hay nombres de candidatos, sólo la intención de presentar lista.

Por el lado del peronismo los primeros que salieron a marcar territorio fueron la edil María Eugenia García y Jorge De Virgilio. Corridos del pedrettismo, se unieron a nivel provincial a Comunidad, el armado de Norma López y Leandro Busatto y ya anunciaron que presentarán listas tanto para concejal como para intendente, con esos nombres a la cabeza, siempre por dentro del peronismo.

El que hasta ahora parece que se corta solo y va por fuera del PJ es el vecinalista Luciano Díaz, quien desde Unidos por un Nuevo Roldán (afín al Movimiento Evita) intentará no repetir la performance de las últimas elecciones en las que con el Frente Renovador no llegó a reunir los votos necesarios (el 1,5% del padrón) en las Paso para luego saltar a las generales.

Corriendo con el caballo del comisario a nivel nacional, la Libertad Avanza también arma listas en la ciudad. Tanto para concejales como para intendente, el partido que a nivel provincial juega con la diputada Romina Diez y a nivel local tiene a José Cera a la cabeza, tiene todo listo para presentar candidatos el próximo 7 de febrero.

El partido libertario también va por los votos afines al gobierno nacional. Con Héctor Benavidez como representante en Roldán, y la diputada Silvia Adalgisa Malfesi a nivel provincial, el espacio también esperará hasta el 7 de febrero para poner sobre el tablero los nombres. Pero no sólo esa es la incógnita, sino si jugarán por dentro del Frente Unidos (teniendo en cuenta la vinculación que Benavidez tiene con el oficialismo a nivel local) o lo harán por afuera.

Ahora bien, ¿qué pasa con las dos fuerzas que vienen polarizando las elecciones en los últimos años?

El oficialismo tiene dos cosas que parecen inamovibles: Daniel Escalante se presenta a renovar por cuatro años más su mandato (el segundo y último según asevera desde que asumió), y Marcelo Cristiani sería quien encabezaría la lista a concejales. Al actual edil se le termina el mandato en diciembre y en el espacio aspiran a que lo renueve cuatro años más. Tal como hizo hace dos años, el espacio que actualmente comanda el Ejecutivo local, está pensando en una lista «plural» donde no faltarán representantes de entidades y/o instituciones locales. ¿Encuestas? Si, hay, y según esos números el escalantismo arranca la carrera con ventaja frente al resto.

Del lado opositor, todo es hermetismo y una danza de nombres que, como es costumbre, no se definirá hasta las 00hs del sábado 8 de febrero cuando entreguen las listas ante las autoridades partidarias. La gran duda hasta el momento es si el exintendente y actual edil José Pedretti se presenta o no nuevamente para ocupar el sillón que hoy le pertenece a Escalante. Ahora bien, si no es él ¿quén es?: hay versiones que lo ponen al edil Mariano Mateo en ese lugar, aunque hay otras que indican que sería el debut de Diego Angeloni en elecciones para el Ejecutivo.

El actual presidente de Coprol hizo su debut en las urnas en 2021 con el espacio Recuperemos Roldán y luego en 2023 lo hizo como segundo candidato en la lista del Movimiento de Articulación Popular (MAP) encabezada por Natalia Porfiri.

La representante de Unidad Ciudadana aparece como una pieza clave: en una alianza con el pedrettismo (con quienes supieron estar en veredas opuestas en todas las elecciones anteriores) el peronismo logró retener la cúpula de Coprol en las elecciones de abril del año pasado y luego su espacio se quedó con la presidencia del partido a nivel local. Este acercamiento de ambos sectores despertó amores y oposiciones dentro de ese partido a nivel local, que hoy parece estar lejos de la unidad.

Con una reciente publicación en redes sociales para que se limpien los bancos de las plazas, Porfiri plantó bandera, se abrió al debate, y se mostró como una potencial candidata.