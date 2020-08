Amsler: “No es momento para especulaciones electorales”

El Concejal de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, expresó que “no son momentos para hacer electoralismo” al referirse a la coyuntura política y social de Roldán.

“La ciudad está atravesando momentos muy difíciles, de mucha necesidad, y lo que hay que hacer es colaborar para que los costos no sean tan altos, fundamentalmente en el ámbito de la salud, pero también en materia económica y social”, señaló.

“Hoy es momento de trabajar, de estar cerca de la gente y de contribuir a sacar las cosas adelante. Ya vendrá un tiempo en el que podamos pensar cuál es la mejor opción electoral para Roldán, pero definitivamente no es ahora”, sumó.

“Nosotros creemos que no se puede sacar rédito político de la necesidad. No lo hacemos así. No compartimos que se utilice esta coyuntura para hacer electoralismo”, destacó.

Renovación y unidad

Reflexionando de cara al futuro, Amsler indicó que la gente que puso un voto en su espacio fue porque estaba “cansada de lo mismo” y lo hizo “buscando políticos con mayor diálogo y esperando acciones que persigan lo mejor para el vecino, mas allá del beneficio político de corto plazo. La política no es un Boca-River, es dialogo, es transparencia, son ideas, es consenso”, definió.

“Va a ser muy difícil que los problemas que tienen Roldán por delante puedan ser resueltos por una sola fuerza política. En eso veníamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo, una vez que pase esta etapa critica”, remarcó.

“Lo que pensamos es que la etapa que se viene debe basarse en una renovación política, con nuevas iniciativas, con gestión, que abra nuevas perspectivas de crecimiento, de apertura política y de desarrollo. Hoy los municipios que han transformado su realidad lo han hecho confiando en las generaciones de políticos nuevos, en la posibilidad de realizar acuerdos, y aunando capacidades. Es muy difícil hacer frente a la complejidad de los problemas actuales de manera aislada”, definió.

Con respecto al trabajo que viene realizando Juntos por el Cambio, Amsler destacó la “evidente situación de necesidad que vive la gente, y que nos ha llevado a priorizar la urgencia. Hemos atendido a numerosas familias que, de un día para el otro, se han visto muy complicadas en sus realidades”.

Por último, agregó: “En los últimos meses hemos atendido a la urgencia porque allí no hay tiempos. Han llegado personas que no pueden esperar a que debatamos cómo atender la necesidad. Hoy el rol es más ejecutivo, más específico en lo social, y más exigente en la búsqueda de recursos para reactivar la pequeña economía. En ello estamos, y creemos que debemos insistir en atender lo inmediato”.