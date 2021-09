Amsler: “No vamos a negociar ni compartir espacio con gente que miente”

“No vamos a negociar ni a compartir ningún espacio con gente que miente, que no respeta los valores de Juntos por el Cambio y que reemplazó la ineficiencia y la falta de ideas con la difamación”. Así de tajante arrancó la charla el actual edil y candidato a intendente Roberto Amsler al ser consultado sobre los resultados de las Primarias de este domingo en la ciudad.

Con 994 votos, Amsler quedó como el tercer candidato a intendente más elegido, muy por detrás de Daniel Escalante que obtuvo 3871 voluntades.

“Sabíamos que el ir por afuera de JxC nos iba a afectar. Juntos por el cambio hizo una elección fuera de lo común a nivel nacional y cualquiera que fuera por ese sello iba a hacer una buena elección. Yo competía con gente de JxC que no sólo nunca estuvieron en el espacio sino que fueron contrarios. Fue una elección atípica”, evaluó.

Respecto al camino a recorres de acá a las generales de noviembre, Amsler hizo hincapié en la necesidad de “hacerle ver al que nos votó y al que no nos votó que la mentira, la difamación y la falta de ideas para gobernar es algo que no se merece Roldán, y nosotros somos la fuerza que debería luchar por ese espacio y vamos a luchar para mantener el caudal de votos y aumentarlo y que esta sea la alternativa positiva para Roldán, no vamos a claudicar en eso”.