Amsler: “Roldán tiene que pensar su futuro, no detenerse en hostilidades divisorias”

El titular del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Amsler, analizó el inicio de sesiones parlamentarias en la ciudad y señaló que “hay que evitar las divisiones irreductibles que impiden mirar las cuestiones de fondo. Hoy Roldán está creciendo en muchos aspectos, hay también grandes necesidades y debemos pensar en cómo resolverlas”.

“Nosotros estamos pensando una ciudad enfocada en los temas estructurales. En el tratamiento integral de los barrios, en la modernización administrativa, en la descentralización de la gestión pública, en el afianzamiento de las inversiones productivas. Roldán necesitará una gestión muy fuerte para reactivar su núcleo económico, para lo cual se necesita un estado enfocado, dispuesto a generar las herramientas necesarias para el desarrollo productivo y las inversiones de mediano plazo”, sumó.

“De nada sirve entrar en peleas intransigentes que desplazan el foco de interés y nos embarcan en disputas desgastantes para este momento. Reitero, estamos en un momento en que la calidad institucional y la gestión de los recursos y las inversiones serán definitivos para los próximos años”, aclaró.

Una agenda concreta

“A lo largo de este tiempo hemos venido planteando temas que nos parecen urgentes: la descentralización burocrática, la gestión integral de las infraestructuras, el abordaje del tema energético –las energías renovables-, los

nuevos instrumentos para la seguridad, la recuperación educativa, entre otros. Esta es nuestra agenda. Volveremos a insistir con la modernización de la gestión pública, la digitalización de los trámites y procedimientos, la organización de nuevos servicios comunitarios (la mejora de la seguridad), el impulso a la actividad industrial, la reducción burocrática”, proyectó sobre los temas que pondrá el bloque sobre la mesa en este año.

“Ya hace tiempo que la ciudad necesita un cambio. Necesita ponerse a la altura de lo que ha crecido y tener una gestión profesional y competitiva. Y creemos que es allí donde debemos poner la mira. Los enfrentamientos inconducentes no sirven para ello”, explicó.

No emular lo que sucede a nivel nacional

Por otro lado, Amsler aclaró que “no deseamos que lo que ocurre a nivel nacional se traslade a nuestra ciudad. Tenemos demasiados temas pendientes como para desperdiciar tiempo en posiciones hostiles, casi agresivas, que no aportan nada. El modelo debe ser otro. El de la concertación. El de buscar centrarnos en los temas importantes y buscar a las personas y equipos más competentes para hacerlo. No venimos a la política para dividir, sino para agrupar. Para buscar esquemas constructivos de gestión y de diálogo que potencien las capacidades de la ciudad. El resto es desperdiciar un tiempo muy valioso”.

Prácticas desgastadas

“Lo que hemos visto en los últimos años es que se ha resentido la vocación de trabajo. Que en lugar de llegar a posiciones constructivas se han agudizado las hostilidades. Creemos que esto no sirve. Que debemos cambiar el modelo de relacionarnos políticamente. El mundo viene demostrando que la dimensión de los problemas requiere de diálogo y apoyos mutuos. No decimos coincidir en todo. Esto no es realista. Decimos enfocar los temas importantes y lograr acuerdos de mediano plazo. Esto es lo que debemos recuperar. La posibilidad de dialogar con la mira puesta en el futuro”, estableció.

“Hemos intentado por todos los medios llegar a posiciones constructivas. Muchas veces lo hemos logrado y pusimos a la dirigencia a disposición de la ciudadanía. Es de lamentar que en el inicio de las sesiones se hayan vuelto a repetir prácticas intransigentes y obstinadas, que nos llevan un tiempo esencial”, dijo sobre el debate que se abrió respecto al tema del aborto.

“La mira debe estar puesta en lo que necesitamos para los próximos años. En las profundas necesidades que tienen nuestros vecinos, algunas extremas, y en las condiciones estructurales para promover la actividad y el crecimiento. Todo lo que distraiga este esfuerzo nos costará un tiempo valioso que nuestro bloque no está dispuesto a perder”, cerró.