Amsler: “Tanto yo como mi espacio vamos a seguir estando presente en la vida política de Roldán”

Roberto Amsler llegó hace cuatro a ocupar una banca en el Concejo de la ciudad alzando la bandera de Juntos por el Cambio y rompiendo un bipartidismo casi histórico en el recinto. En esta nota, hace un balance de su paso por el legislativo local y cuenta cómo seguirá su vida política.

¿Qué balance hace de estos cuatros años? ¿Qué cree que su presencia aportó al Concejo?

Estos cuatro años fueron muy importantes en mi vida, un antes y un después. La sensación que da que tu ciudad te elija y te de esa responsabilidad a través del voto de representarlos en el Concejo es algo muy importante y uno se siente orgulloso o muy satisfecho poder resolver algún problema al vecino. También genera frustraciones cuando uno ve que por las mismas cosas de la política se ponen trabas y a veces con chicanas lo único que se consigue es que el perjudicado sea el vecino.

Antes de mi llegada al Concejo había un bipartidismo donde no se discutía, no se consensuaba y se pensaba solo en la política, y yo creo que entré a dialogar e ir para adelante, para aportar esa discusión necesaria que enriquezca cada proyecto. Y también aporté una forma de hacer política de parte de los concejales que es de pensar también en la macro sin dejar de lado al vecino. Presenté proyectos (ver más abajo) que son más estructurales, que marcan un rumbo, que no era habitual en Roldán, y que muestran la visión de por dónde quisiera yo que transite Roldán en los próximos años: las políticas de Estado y los acuerdo son fundamentales para que la ciudad crezca y sea valioso invertir, vivir y estar seguro acá.

¿Cómo sigue su vida política a partir de ahora, si es que piensa seguir en el tema o bien vuelve a dedicarse de lleno a la actividad privada?

Mi vida política va a seguir. Si bien vuelvo a mi actividad, a trabajar de mi profesión y de lo que siempre hice, tanto yo como mi espacio vamos a seguir estando presente en la vida política de Roldán, tratando de estar cerca del vecino y en lo que se pueda acompañar al nuevo intendente pero también vamos a tratar de hacer escuchar nuestra voz cuando veamos que se está desviando el rumbo que consideramos es el que necesita Roldán.

¿Qué proyectos suyos que hayan sido aprobados cree que aportaron en mejorar la ciudad y cuáles le hubiesen gustado que se aprueben pero quedaron en el tintero?

El mejor proyecto que presentamos y que se aprobó por unanimidad fue la creación de la Oficina de Estadística municipal como también la Oficina de Defensoría del consumidor. La primera es fundamental porque permite que se tenga la realidad de la ciudad, en números, en casos concretos, y no tiene un gran costo. Espero que ambos proyectos aprobados el Ejecutivo nuevo los implemente a la brevedad.

También fue muy importante la ordenanza que obliga a la reinversión de los lotes del Parque Industrial que se vendan aporten en infraestructura para el lugar. Eso generó confianza en el inversor, que hizo que se incremente las inquietudes por radicarse en Roldán.

Hay un proyecto en particular que no se aprobó y es el del rol de Revisor de Cuentas. Hoy el Ejecutivo no tiene un organismo que lo controle, y creo que ese proyecto que no se llegó a aprobar es muy importante porque la Nación tiene la Auditoría General, las provincias también tienen su organismo de control pero los municipios no lo tienen y creo que eso debería al menos discutirse.

Otro que nunca se trató es el tema de la regulación de las motos y ruidos molestos. Hemos presentado mas de 40 proyectos transformadores para la ciudad, de los cuales teniendo una sola banca me costó mucho conseguir que se debatan pero algunos los hemos logrado sacar.

¿Qué lectura hace de cómo quedo la composición actual del Concejo? ¿Quién piensa que debería ocupar la banca que quedó tras la renuncia de Alfonso?

Por supuesto que quedó con mayoría opositora, pero creo que es va a ser una oposición que no le va a poner palos en el camino al próximo intendente, que va acompañar. Cuando uno es concejal opositor no debe hacer lo que no le gustaría que le hagan cuando está en el Ejecutivo y creo que este Consejo en algunas cosas que el actual intendente no aprobó siendo Concejal, lo va a acompañar.

Respecto al tema de Alfonso, quiero aclarar que cuando un ciudadano pidió que se solicite un dictamen para que saber si los dos cargos de la edil eran compatibles, yo no acompañé ese pedido porque consideraba que lo más importante era el voto y que de última esto era una cuestión ética. También aclaré que si ella quería que uno hiciese el pedido para que se quede tranquila, yo lo acompañaba y ella dijo que sí quería, por consiguiente lo acompañé y salió por unanimidad incluso con su voto. Cuando vino la respuesta de la Provincia, ella presentó la renuncia y cuando le quise decir que para mi no era determinante y yo no la iba a aceptar, ella se levantó y se fue y por lo tanto entendí que ella quería renunciar y por eso la acompañé.

La nueva ley de paridad es clara en que quien debe ocupar el cargo, y es la primera mujer en la lista cuando ella fue electa.