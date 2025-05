Angeloni advierte sobre la venta de una calle estratégica: “Hay que cuidar el patrimonio de Roldán y garantizar transparencia”

El candidato a intendente Diego Angeloni expresó su preocupación ante el impulso del oficialismo en el Concejo para volver a tratar la venta de una calle de ingreso al área industrial de Roldán a la firma Danés. El tema no es nuevo, ya estuvo en la agenda legislativa a fines de 2023 y principios de 2024 pero en ese momento los bloques no lograron llegar a un acuerdo. Ahora se volverá a discutir en la sesión prevista para este martes 20 de mayo.

“Están apurados por vender parte del patrimonio de la ciudad sin la discusión que un tema así merece. No se trata de cualquier calle: es un acceso estratégico para una de las zonas productivas más importantes de Roldán”, señaló Angeloni.

Según explicó el referente opositor, “el Ejecutivo municipal ya había intentado concretar esta operación hace tiempo a un valor de u$s 40 por metro cuadrado, cuando los terrenos en la misma zona se cotizaban a u$s 60. Lejos de corregir esa diferencia, hoy vuelven a plantear la venta por debajo del valor real, a u$s 55 el metro cuadrado”, sostuvo.

Angeloni aclaró que el problema no está en quién adquiere el terreno —»toda inversión privada que dinamice la economía local es bienvenida», dijo— sino en la necesidad de que “las decisiones que afectan el patrimonio común se tomen con criterios de transparencia, equidad y responsabilidad”.

Además, recordó: “El intendente Daniel Escalante vetó una ordenanza que establecía que los fondos obtenidos por esa venta fueran destinados a instituciones clave de la ciudad como los Bomberos Voluntarios, el Hospital local, clubes, escuelas y mejoras en la infraestructura del área industrial”.

“Los recursos que podrían fortalecer nuestras instituciones y mejorar los servicios en una zona productiva terminan sin destino claro, en un municipio que no da respuestas ni muestra planificación”, concluyó.