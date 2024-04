Angeloni, nuevo presidente de Coprol: “Es un desafío grande, vamos a trabajar para brindar un servicio de calidad”

La lista encabezada por Diego Angeloni resultó electa por aclamación en la intensa asamblea de Coprol realizada el miércoles por la noche. En medio de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, fueron aprobados los balances de los años 2021, 2022 y 2023 y se nombró a las nuevas autoridades. En ese contexto, Angeloni dialogó con El Roldanense sobre qué se puede esperar de su gestión y el transcurso de la asamblea. “Ya estoy pensando en este desafío que es muy grande, debo tomarlo con la responsabilidad que merece para poner manos a la obra”, dijo.

“Estoy muy contento por cómo transcurrió la asamblea y la manera en que se dio todo. Vamos a tratar de que sea la cooperativa que todos los socios y los roldanenses estén orgullosos de tener en la ciudad”, pronunció, antes de referirse a la caldeada reunión que tuvo lugar en la sede de la cooperativa. “Que la oposición haga lo que tenga que hacer y le parezca. La asamblea fue dinámica y transcurrió con normalidad. Me pareció una falta de respeto entorpecer su transcurso para toda la gente que fue a votar y se tomó el tiempo de mirar los balances y acreditarse”.

Angeloni dijo que se encuentra abocado 100% al futuro en Coprol. “Ellos se han manejado muy mal, hubo un tiempo para presentar las listas que no respetaron y quisieron hacer las cosas como a ellos les pareció. Acá había un estatuto y una forma de proceder que no respetaron”, señaló. “Tampoco me gustaron las acusaciones que realizó el candidato contrario, no tenían sustento ni fundamento y me hubiese encantado que si tenía alguna duda, la hubiese denunciado en la justicia, siendo él un trabajador de Tribunales y el Poder Judicial”, esgrimió.

“Festejo que en la asamblea se haya podido elegir una lista conformada por gente joven y trabajadora, con muchas ganas de progresar y llevar adelante un gran desafío”, describió en sus primeras horas al frente de la cooperativa. “También celebro que no sigamos con las maneras de la política vieja, con formas entorpecedoras, extorsionadoras y amenazantes. Esa no es la idea, aquí estamos para darle un buen futuro a Coprol y un servicio de calidad a los roldanenses”, argumentó.

A la hora de hablar sobre la demanda de los roldanenses por un servicio de calidad, aseguró que entiende el desafío. “Todos los que conformamos la lista estamos muy motivados y somos conscientes de su magnitud, es lo que nos movilizó para pelear por la presidencia”, pronunció. “Hay muchísimo para hacer y tenemos la gran responsabilidad de devolverle a los vecinos el servicio que ellos esperan. Vamos a trabajar en eso, no va a ser fácil ni será de un día para el otro, pero dejaremos todo ahí adentro para que se haga lo más rápido posible y de la mejor manera”, contó.