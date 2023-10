Apasionado por el ballet: el roldanense de 12 años que no para de cosechar logros

Con dos medallas colgadas sobre su pecho y una sonrisa ancha en su rostro, el último domingo Laureano Palmero regresó a Roldán tras su estadía de una semana en Córdoba, donde participó de dos competencias de ballet. Tiene 12 años, hace más de seis que entrena y su gran actuación le valió, incluso, la posibilidad futura de llevar su talento a otras escuelas internacionales. Mientras celebra sus logros, persigue con obstinación su ambición de ser cada vez mejor en la danza, tanto que hasta viaja todos los días a Rosario para entrenar.

Uno de los certámenes que protagonizó fue Danzamerica, reconocido en Sudamérica por convocar a los mejores exponentes nacionales y de países limítrofes. Lauchi, tal como lo conocen su familia y amigos, se hizo con las preseas de oro en contemporáneo y de plata en clásico. Luego, participó junto a su equipo en el Gran Premio de América Latina, obteniendo una beca al Houston Ballet y la Miami City Ballet School de Estados Unidos. “Fueron ocho días intensos entre las clases en las que lo calificaban y las coreos en el teatro”, contó su madre, Bárbara, a El Roldanense.

Actualmente, practica en el Instituto de Danzas Koi Ballet de Carina Odisio, dentro del club Español de Rosario. La cantidad de tiempo que le dedica al entrenamiento atestigua su pasión por este arte, ya que toma ocho clases de clásico, cinco de contemporáneo y tres de entrenamiento funcional por semana. “Veo tanta dedicación y enfoque en él que solo me resta acompañarlo. Me enorgullece que, después de tanto esfuerzo y sacrificio que hace, pueda tener sus logros y premios”, explicó Bárbara, emocionada.

“Cuando tenía cuatro años me planteó hacer gimnasia artística y mi hermana, que fue bailarina, le mostraba videos de danza. Ahí quedó fascinado”, recordó sobre los inicios de su hijo, a quien acompañó a competir en tierras cordobesas. “A los seis me dijo que no le importaba que sean todas nenas y que quería practicar ballet. Esos dos años se los pasaba mirando videos”, profundizó. Su gran actuación en Danzamerica se complementa con la alcanzada en el torneo Cloche de 2022, por el que accedió a una beca en la escuela Corella de Barcelona.

Durante las vacaciones de invierno, Lauchi protagonizó junto a Clara Manzino la obra infantil ‘La odisea de los animales’ en el teatro La Comedia, a función llena todos los días y dirigida por Leonardo Reale, ex bailarín del teatro Colón y presidente de Danzar por las Paz. Su familia y la profe evalúan la posibilidad de que viaje para utilizar alguna de las becas que ganó en 2024. “Lauchi no tiene fines de semana, cumples de amigos ni viaje de séptimo grado porque está tan enfocado que solo quiere bailar. Mientras él disfrute, lo seguiremos acompañando el papá, las hermanas y yo”, afirmó su mamá.