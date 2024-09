¡Apuesta a los mejores partidos de la Champions League con 1xBet!

La casa de apuestas mundial 1xBet anuncia los partidos más llamativos de la 1ª ronda del principal torneo europeo de clubes.

Nuevo formato

La Champions League ha experimentado cambios significativos. Se ha suprimido la fase de grupos, y 36 equipos competirán en la fase principal en lugar de 32. Cada club jugará 8 partidos, y los equipos que jugarán los playoff se elegirán en función de los resultados de la tabla de fases. Los 8 mejores equipos recibirán automáticamente boletos para los octavos de final. Los 16 equipos del 9º al 24º jugarán los playoffs de la fase eliminatoria.

Milan – Liverpool, 17 de septiembre

Paulo Fonseca no consiguió ganar sus 3 primeros partidos como entrenador de los rossoneri. En cada uno de ellos, el Milan anotó 2 goles, y ya hay rumores de que los dirigentes del club, Rafael Leão y Theo Hernández, están faltando el respeto al técnico portugués. Será difícil para los italianos frenar al Liverpool, que empezó la temporada con confianza bajo la dirección de Arne Slot: los Reds demuestran un gran juego en ataque y en defensa. El técnico holandés también utiliza sabiamente las sustituciones para evitar el agotamiento de los jugadores.

Manchester City – Inter, 18 de septiembre

Campeones ingleses contra campeones italianos: no verás un mejor partido. El Inter está motivado para la revancha por su fracaso en la final de la Champions League de 2023, y sus líderes rinden bien. Aun así, el Man City ha empezado la temporada con confianza y no está acostumbrado a perder puntos en casa. Además, no hay que olvidar que veremos un choque entre los magníficos delanteros centro Erling Haaland y Lautaro Martínez.

Atlético de Madrid – RB Leipzig, 19 de septiembre

Julián Álvarez ganó la Champions League con el Manchester City e intentará repetir este éxito con el Atlético. Los Colchoneros no han olvidado la derrota ante el RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions League hace cuatro años e intentarán ganar en casa. Sin embargo, los Red Bulls han adquirido mucha experiencia en las luchas europeas de los últimos años y están por encima del Atlético en la clasificación de la UEFA. Hace unas semanas, el Leipzig terminó la famosa racha de imbatibilidad del Bayern en la Bundesliga, que se mantenía desde hace más de un año. En aquel partido, el equipo iba perdiendo 0-2 hasta el minuto 45 y logró una victoria de visitante. Subestimar a un rival con semejante carácter podría ser un auténtico desastre para el Atlético.

Atalanta – Arsenal, 19 de septiembre

El equipo de Bérgamo ha perdido a Gianluca Scamacca y Giorgio Scalvini, mientras que uno de los líderes del Arsenal, Martin Ødegaard, así como los recién llegados Mikel Merino y Riccardo Calafiori, también están lesionados. El Atalanta, considerado el menos favorito del partido, puede verse beneficiado por el exigente calendario del rival. El 15 de septiembre se enfrentará al Tottenham, y tres días después de la visita a Bérgamo competirá con el Manchester City.

