Apuesta por Roldán: tiene un local en la ciudad y decidió invertir en otro de un rubro diferente

Decidida a invertir en el lugar donde vivió toda su vida, una vecina de la ciudad apostó nuevamente por Roldán y abrió un segundo negocio. Así, dio vida a Ola Fruta, una verdulería ubicada por calle Sarmiento al 563, pleno centro del casco urbano de la ciudad. Aún cuando el tipo de local en el que invirtió actualmente es diferente al primero, arriesgó en un rubro que siempre la entusiasmó. En diálogo con El Roldanense, brindó detalles sobre la amplia variedad de frutas y verduras que puede hallarse en el local.

“Tenía ese local disponible y puse la verdulería. No tenía experiencia en el rubro, pero es algo que siempre me gustó”, contó Eva del otro lado del teléfono. “Yo tengo mi otro trabajo y nos gustó la idea. Mientras me ocupo de la atención, en paralelo me encargo de ir al mercado y de traer la mercadería al negocio”, profundizó la titular del comercio, que cortó cintas y abrió sus puertas el pasado 15 de mayo en la ciudad.

Junto a ella trabajan dos amigas con las que mantiene una relación de casi 40 años, junto a quienes se reúne cada viernes para celebrar la amistad. “Una de ellas es experta en mermeladas y nos prepara los más ricos dulces caseros que tendremos a la venta, y la especialista en cocina se encarga de todas las preparaciones que salen listas”, describió. Se trata de ensaladas ya condimentadas que “son ideales para personas que salen del trabajo y buscan algo rápido para consumir”.

Ola Fruta tiene bolsones en oferta todas las semanas y también vende productos de pescadería con variedad de rebozados. Hace envíos sin cargo en la zona urbana de Roldán, cuenta con todos los medios de pago y diferentes promociones, como el 10% off para jubilados. El mismo descuento se aplica a cualquier cliente que abone en efectivo los días jueves. “El cliente que visite el negocio se encontrará con mucha variedad, todo fresco de quintas y mercado, absolutamente seleccionado. Nos diferenciamos en la relación precio-calidad”, destacó Eva.