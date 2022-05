Arbolado público: encaran un relevamiento para saber dónde hace falta podar

Desde febrero de 2022, la Municipalidad de Roldán inició la tarea de relevar y diagnosticar el estado del arbolado público de la ciudad, que ayudará a detectar y sectorizar aquellos lugares donde es inminente la necesidad de poda y sobre todo de escamonda. El objetivo final del plan sostenido en el tiempo es que cada vez sean menores las labores necesarias para mantener el arbolado público en buenas condiciones.

“Fuimos determinando algunos lugares críticos y hoy tenemos dos o tres que necesitan un operativo urgente. A partir de este estudio vamos a poder tener un mapa más claro de la situación de los árboles para saber las medidas a tomar”, señaló la subsecretaria de Medio Ambiente Brenda Zaldívar a El Roldanense y agregó: “Sin este paso no podíamos empezar a pensar en el cuidado de los árboles y plantas”.

“Se ha realizado un cronograma estratégico a realizarse durante la época de poda. Se busca tener presencia en forma equilibrada, sabiendo que durante esta temporada no se podrán cubrir todas las necesidades debido a la falta de mantenimiento en el arbolado en general y los numerosos casos de poda mal realizada. Aun así, se intentará realizar un trabajo prometedor para lograr una gestión de arbolado idónea y a largo plazo”, sumaron desde la repartición.

Por otro lado, la funcionaria contó que están trabajando para abrir una bolsa de trabajo para todos los jardineros de la zona y que puedan realizar las podas de árboles en tiempo y forma, “trabajando en los lugares que no son de urgencia, pero generan una molestia”

Mitos y verdades de las podas

“Es muy importante para el logro de nuestros objetivos que la comunidad comprenda que existen creencias sobre la poda de árboles que no son correctas”, señaló Zaldívar.

En este sentido, enumeró algunos de los mitos o creencias erróneas. Por ejemplo, se aclara que los árboles no necesitan ser podados todos los años, y que el tamaño de un árbol no se controla mediante la poda, al igual que los árboles no se debe podar antes de la caída de las hojas.

“Tenemos un problema serio con la poda de árboles, por varias razones y falta de conocimiento. Es por eso que en este tiempo hicimos un manual de arbolado que se encuentra en la etapa de diseño y se va a volcar a la Municipalidad para que cualquier persona que quiera plantar un árbol en la vía pública tenga claro qué tiene que observar y qué especies debe colocar según el ancho de la vereda”, contó la funcionaria.

Curso de capacitación

Al respecto, y para aumentar el conocimiento de la población, durante de mayo se dictará un curso de capacitación en Poda y Manejo y mantenimiento de herramientas, para los trabajadores municipales y para todos aquellos que se dediquen a realizar tareas de poda en forma particular.

El dictado del curso será un trabajo conjunto de las Subsecretarías de Producción y Empleo, y Medio Ambiente de la Municipalidad de Roldán, INTA Roldán y personal de la marca Stihl. A todos los inscriptos se les otorgará un certificado e ingresarán a una base de datos en forma de bolsa de trabajo que estará disponible en la página de la Municipalidad de Roldán para que puedan ser contactados por todos aquellos ciudadanos que precisen personal idóneo para realizar esas tareas.