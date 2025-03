Arquitectura e IA: revolución en el diseño moderno

La inteligencia artificial alcanza todos los ámbitos, y en el plano laboral, distintas profesiones tradicionales comienzan a introducirla en sus tareas cotidianas, reduciendo los tiempos, y disponiendo de éste para procesos donde la inteligencia humana es imprescindible.

Kevin Jon Collomb es arquitecto, docente y egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, y uno de los socios del estudio COMA de Rafaela, que realiza renders -imágenes realistas- de obras de un colega. Cuenta que lo que empezó como un juego de amigos, probando distintos prompts para generar una imagen, le llevó a descubrir las grandes ventajas de aplicar la IA a su profesión.

Amigarse con la IA

Collomb está transitando un máster en dirección de negocios muy abocado a la innovación, donde los animan con frecuencia a usar la IA aplicada. Sumado a esto, confiesa: “Tengo la suerte de trabajar todo el día en computadora y mientras espero los renders investigo y veo qué sale nuevo, pruebo, juego. Así me sumergí en todas estas herramientas, que me encantan”.

Sin embargo, encuestas nacionales e internacionales dan cuenta del poco uso que se hace de esta tecnología. Convencido de su utilidad, Collomb detalla: “Al arquitecto, al diseñador de interiores, también al diseñador industrial, de muebles, le sirve para captar ideas. Podes ver muy rápido la idea que tenés en la cabeza, y que antes llevaba meses plasmarla”.

“Ahora en 30-40 segundos podés cambiar un interior que hasta hace 2 años te podía llevar 2 meses, porque había que modelarlo, ver la edición, ver la luz, contar con una computadora especial para arquitectura. Ahora en 30 segundos, lo viste y lo descartaste y hacés otro, o te gusta y podés seguir trabajando. Es muy dinámico”.

Marcado por el ímpetu de enseñar estos nuevos recursos y dar a conocer sus beneficios, dicta un taller de inteligencia artificial para arquitectos, respaldado por la Universidad Católica de Santa Fe, totalmente virtual. “Los arquitectos me decían que tenían miedo sobre cómo empezar a usar la IA, y ahora lo aplican todos los días. Hay que animarse y hacerse amigos porque no deja de ser una tecnología, una herramienta más”.

Soberanía cognitiva

Los resultados pueden ser similares, pero lo que cambia, para bien, es el tiempo. En este sentido, Kevin explica cómo la IA, en 30 segundos, brindó la misma respuesta que él junto a tres compañeros habían logrado concluir luego de 15 minutos trabajando. “Si el prompt es vago vas a tener resultados vagos, pero si le das muchos detalles vas a tener resultados que se acercan más a lo que estás imaginando. Es increíble, hay que tenerle un poquito de respeto”.

A su vez, el papel del humano no es superficial en esta ecuación: “Hay que tener cuidado con dejar en manos de la máquina el pensamiento crítico. Un tecnólogo, Santiago Bilinkis, usa el concepto de ‘soberanía cognitiva’. La máquina te da resultados, pero a veces no son fáciles de ejercer o no son cosas que se adapten a tu contexto: siempre el discernimiento final lo debería hacer el profesional”.

“Como profesional tenés que gestionar, y saber que en los modelos presentados por la IA todo es perfecto: la luz, el material, y la realidad no es así. Es importante el contexto, y saber si lo que te está dando sirve o no”.

Inteligencia ampliada

Retomando al emprendedor, tecnólogo y autor argentino, Santiago Bilinkis, el docente de la UCSF refiere a otro concepto suyo: la ‘inteligencia ampliada’, que es la conjunción de la inteligencia artificial y la humana.

“Acá entra el discernimiento. La IA te da la foto del proyecto, pero uno tiene que llevarla a cabo. Construir la idea tiene mucho valor y el mundo construido, más en Argentina, es difícil de gestionar con la mano de obra precaria, con tanta burocracia entre los municipios, los colegios profesionales, y las demandas del mismo cliente”.

“Creo que hoy en día lo humano y la clave de lo humano está en poder ejercer las ideas, llevarlas adelante, materializarlas en el mundo real”, remarcó el joven arquitecto de la UCSF sede Rafaela.

Cómo usar la IA con provecho

El ejercicio de la arquitectura, especialmente lo referido a diseño y procesamiento de imágenes, ha cambiado en el último tiempo de manera significativa mediante la utilización de herramientas de IA que hacen el trabajo mejor y más rápido, y que solo requieren una página web y una indicación de texto precisa.

Entre el miércoles 12 y el 26 de marzo se dictará de modo virtual un taller de inteligencia artificial para arquitectos, con una duración total de 8hs distribuidas en cuatro encuentros. El mismo otorga una microcredencial, respaldada por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santa Fe. Está destinado a alumnos avanzados, egresados, docentes y profesionales de la industria de la construcción. Para mayor información, comunicarse al correo mvaranda@ucsf.edu.ar.

El taller se realiza para que los profesionales de la construcción vean como aliadas a estas herramientas que tienen cada día más casos de uso, y de las cuales se pueden servir para mejorar su quehacer. El curso ayudará a comprender qué es la IA, conocer cómo se usan y sus beneficios en los procesos arquitectónicos, aprender técnicas y estrategias para utilizarlas y empezar a aplicar estas herramientas en los proyectos propios.

Nota a Kevin ION: https://www.youtube.com/watch?v=bbiJwWh4kCk