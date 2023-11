Balotaje: Libres del Sur convoca a instituciones locales a expresar la defensa de los valores democráticos

Por: Libres del Sur Roldán

Tras el debate del último domingo, quedaron expuestas claramente las ideas y propuestas del candidato de La Libertad Avanza. Estas se basan en los principios de libertad para las empresas, el retiro del Estado y la supremacía del interés individual de las personas tantas veces promocionados por otros economistas y presidentes varios en nuestro país y los países vecinos, y que tuvo gravosas consecuencias para nuestras sociedades: la ruptura del tejido social, la proliferación de actividades delictivas, la desaparición de miles de microempresas que producían y generaban trabajo.

Quienes trabajamos diariamente en actividades sociales, en entidades intermedias, quienes participamos políticamente desde la concepción de que es posible una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva y con nuestro corazón lleno de las esperanzas que nos trae el acervo cultural e histórico nacional, sabemos que es la organización colectiva, a través del diálogo y el respeto a la diversidad de opiniones, estilos de vida, cuerpos, intereses y formas de enfrentar las dificultades lo que permite que crezcamos como sociedad.

Así, vimos que en todo el país diferentes asociaciones culturales, deportivas, de Combatientes de Malvinas, científicas, estudiantiles, gremiales, expresaron ya su preocupación y rechazo a las ideas de individualismo y exacerbación de los intereses comerciales por sobre el bien común.

Roldán es una ciudad de trabajo, de producción de bienes y servicios, pero también llena de clubes, iglesias, merenderos, vecinales, asociaciones culturales. Todas y cada una de ellas puede reflexionar acerca de las consecuencias que tendría un potencial gobierno del «libertario».

Todas y cada una de ellas son expresiones concretas de la vida democrática, del impulso colectivo por el trabajo comunitario, no mediado por el interés económico, de la resolución de los entredichos a través de mecanismos institucionales y/o los consensos, a diferencia de esas propuestas, muchas veces reñidas con la propia democracia y expresadas con manifiesta violencia.

Es por ello que convocamos a las fuerzas vivas de la ciudad: clubes, iglesias, asociaciones empresarias, vecinales, civiles en general, partidos políticos, a expresar públicamente para concientizar a nuestros conciudadanos/as en la defensa de los valores democráticos, del diálogo y la resolución no violenta de los conflictos, de la necesidad de un Estado no menos, sino más presente, de la importancia de la actividad solidaria hacia nuestra comunidad y no la búsqueda de la ganancia económica como fin último de la existencia humana. No votemos a Milei.