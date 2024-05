Barbero roldanense compitió en la batalla más importante de América Latina y llegó al podio

Por segunda edición consecutiva, un barbero roldanense se subió al podio en una de las competencias de mayor relevancia en América Latina. Se trata de la Barber Battle, un certamen que convoca a los mejores profesionales de aquí y de países cercanos. Allí, Matías Quintero logró el segundo puesto en Trendy Long Hair durante el evento que se realizó el último fin de semana en el Galpón de la Música, en Rosario.

Al momento de ser convocado al escenario para recibir su distinción, Matías se abrazó con familiares y amigos que lo acompañaron, en tanto mostró su emoción por el objetivo cumplido. Así como en 2022 había logrado un primer puesto y una segunda ubicación, el barbero local volvió a estar entre los estilistas más reconocidos. El jurado que calificó su performance estuvo integrado por especialistas de países como México, Estados Unidos, España, Brasil y Corea del Sur.

«Es una experiencia única la que vive en este evento, es terrible. Estás rodeado de grandes peluqueros y barberos del mundo. Estoy muy feliz porque me preparo todos los días para crecer como profesional y los resultados se van dando solos», contó a El Roldanense. «Le doy gracias a mi familia, que me apoya desde el día cero y trabaja conmigo siempre. También, hago una mención importante de agradecimiento a mis clientes que hacen esto posible y siguen confiando en mí. Me hacen crecer», pronunció.

Fue en 2016 que Quintero comenzó a dedicarse a esta profesión. En 2020 abrió su primer local, ubicado en Rivadavia al 100, y hace poco tiempo se mudó a otro espacio situado por la misma calle al 500. A través de los años, participó en diferentes competencias de este estilo y pudo alzarse con diferentes galardones. Sin embargo, ser parte fundamental de la gran batalla de barberos y estar entre los tres primeros lo convence aún más del camino elegido.

Dos años atrás, cuando había logrado sus dos primeros podios, aseguró que esa celebración no era un fin, sino un medio para seguir creciendo como barbero. Tal afirmación quedó demostrada en esta ocasión, en la que festejó emocionado en compañía de su pareja y su hija.