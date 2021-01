De buena madera: encontró dinero y busca a su dueño para devolvérselo

Un joven de la ciudad encontró dinero el pasado 30 de diciembre cerca de las 5.50 AM cuando se dirigía a su trabajo y circulaba por calle Buenos Aires, en Roldán. Sin especificar el monto para evitar a los vivos de siempre, el muchacho hizo la publicación en su muro de Facebook pero el dueño de la plata aun no apareció.

Según comentó, el dinero tenía una nota muy particular: “Me gustaría devolverla porque se el esfuerzo que debe haber detrás. Por favor no se quieran adueñar de lo que no es suyo no voy a decir la cantidad ni qué clase de billetes son, ni datos de la nota sinceramente a quien me diga cuánto era y que decía la nota voy a dárselo”, publicó.

Asimismo, rogó a quien leía la publicación que lo comparta así se hacía viral: “No puedo quedarme con algo que no es mío”, afirmó.

Si bien desde que hizo el posteo recibió varios contactos de algunos que quisieron averiguar de más, aun el dueño no apareció: “Gracias a todos los que comparten y ojalá aparezca el dueño. Sigamos buscandoló, hoy le tocó a esta persona pero mañana podríamos ser nosotros. No se si es de Roldán o de Rosario y tomó el colectivo por Ruta 9 enfrente Indecar”, especificó.