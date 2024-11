Buscan a dos jóvenes que fueron vistos en Roldán por última vez hace 13 días

Lyon Alarcón (quien está en la foto que ilustra la nota) es oriundo de Granadero Baigorria, tiene 29 años, padece una enfermedad degenerativa en los huesos y desde hace un tiempo vive en Roldán, pero desde el pasado miércoles 13 de noviembre su familia no tiene novedades de su paradero. Tampoco se sabe nada de Camilo Barreto, quien era su compañero y con quien se había mudado a la ciudad.

“Lyon Alarcón es mi hijo y la última vez que supimos algo suyo fue el pasado miércoles 13 de noviembre”, contó Lorena, su mamá, en diálogo con El Roldanense al tiempo que manifestó que tiene mucho temor sobre lo que le puede haber pasado.

“Lyon es estudiante de abogacía en la facultad de derecho de Rosario, tiene 29 años, mide aproximadamente 1, 80 mts y hasta hace un tiempo vivía en Rosario, pero se les terminó el contrato y junto a su amigo, Camilo Barreto, decidieron ir a alquilar juntos a la ciudad de Roldán”, describió la mujer.

“Mi hijo sufre de asma y tiene un problema en los huesos. Después del pasado miércoles 13 que tuvimos la última comunicación no supimos más nada de él ni de su amigo, su cuenta de Facebook se desactivó y su whatssap también”, contó y agregó: “Estamos desesperados y muy angustiados”.

Su mamá vive en Entre Ríos y lo buscó por todos los hospitales de Rosario y de Roldán sin novedades. “Lo último que sabemos es que estaba contento porque tenía un jardín hermoso lleno de flores rosas y que tenía que cortar el pasto y que me esperaba para que lo fuera a visitar. Ese día me olvidé de pedirle dirección y después no supimos más nada de él”, describió.

Aquella persona que sepa algo puede comunicarse al número: 3413235707 (SOLO LLAMADA) y si es por whatssap se pueden contactar al: 343 446-0045.