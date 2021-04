Camargo: “Que desde el municipio se comprometan con la Ley Micaela es fundamental”

Verónica Camargo, mamá de Chiara Párez y fundadora del movimiento Ni Una Menos, pasó este miércoles por Roldán en el marco de las capaciones en violencia de género que están recibiendo funcionarios del Estado local.

“Es muy importante que desde cada municipio se comprometan a trabajar para ayudar a todas aquellas víctimas de violencia, ya que de esta manera tiene otra bajada de línea, otra mirada. Es importante principalmente, por el hecho de que cada persona se sienta protegida y sepa que en su pueblo o ciudad cuenta con una oficina o institución, donde se pueden acercar en caso de que estén sufriendo algún tipo de violencia. Muchas veces podemos hacer charlas muy lindas, pero si después vemos que una mujer va a hacer una denuncia o pedir ayuda y no ves el cambio, es lo mismo que nada”, señaló Verónica a El Roldanense.

Chiara Páez, la adolescente de 14 años, que despareció el 9 de mayo de 2015 en la localidad de Rufino, al sur de Santa Fe, fue asesinada a golpes por quien en ese entonces era su novio. Su cuerpo fue descubierto en casa de los abuelos de su novio, el adolescente de 16 años. El joven asumió la culpabilidad del crimen, pero en tres oportunidades se comprobó que mintió en el relato sobre cómo la mató. Fue condenado a 21 años de prisión.

Luego de este terrorífico hecho de femicidio, la madre de Chiara comenzó a recibir mucha ayuda por parte de mujeres que pasaron por su misma situación, o simplemente por personas que se ponían en su lugar y entendían su dolor. Así, este caso quedó como el que dio inicio al movimiento “Ni Una Menos”, cuya principal esencia, en ese entonces, era la violencia de género y los femicidios. Desde 2015, cada 3 de junio se realizan marchas para exigir el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres.

Hoy en día, a pesar de ser la fundadora del movimiento, Verónica decidió hacerse a un costado de las marchas y seguir movilizándose y ayudando, pero desde otro lugar. “Hay que aclarar que al movimiento luego lo tomó otra colectiva de mujeres y por eso se dio ese cambio tan rotundo. Cuando me comentaron que se empezaría a hablar sobre el aborto, yo no estoy a favor, y no me iba a sentir cómoda. Yo formo parte de ese movimiento del 3 de junio de 2015, movimiento que marcó un antes y un después”, dijo Verónica.

Mas allá de esto, la Ley Micaela fue el motivo principal por la que la madre de Chiara Páez visitó la ciudad de Roldán. ¿En qué consiste esta ley? Fue promulgada el 10 de enero de 2019 y lo que establece, es la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Su nombre es en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, que era militante activa del Movimiento Evita, y que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, quien había salido de prisión por esos mismos hechos, hacía poco tiempo.

El motivo por el cual se realizan estas charlas y la importancia que tienen es poder transmitir herramientas y construir o deconstruir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación. Por lo tanto, para poder comenzar desde cero, es importante que quienes se capaciten sean aquellos administrativos pertenecientes a los tres poderes, es decir, el Estado.

Desde el año 2005, Roldán cuenta con una oficina de atención y protección a víctimas de violencia que funciona en calle Oroño 592 con la que podés comunicarte al 341-2133013 de Lunes a Viernes de 07:30 a 16:00 hs.