Camilo, el alumno de la Técnica que siempre soñó con ser científico y se ganó el reconocimiento de su ídolo

“Él es Camilo, y hace unos años me mandaba un video contándome que gracias a «Neuroque» (un programa que tuve el placer de participar y que se daba en paka paka) él había «rotado su cabeza». Cami ya no quería ser futbolista, quería ser científico. En ese momento el video me generó una ternura increible. Cami creció y gracias al apoyo de su escuela, hoy lanza satélites para observar si hay microplásticos en el aire”, así comenzó el posteo en sus redes sociales el reconocido divulgador de la ciencia Fabricio Ballarini.

Ballarini compartió el video que Camilo le había enviado en aquel momento junto a unas emotivas palabras:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabricio Ballarini (@fabballarini)

Camilo es un joven roldanenses, alumno de la Escuela Técnica que integró el equipo del Cansat que hace unos días lanzó el córdoba el satélite del concurso de la Conae y tras ese hito en su vida, también Cami se expresó sobre la experiencia y lo recordó a Fabricio: