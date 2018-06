Campaña online reclama que “devuelvan las aves al vivero Barceló” La movida fue lanzada en la plataforma Change.org y suma adhesiones a buen ritmo. Plantea que los animales deben volver a “su verdadero hogar”.

Ciudadanos locales lanzaron una campaña en la plataforma Change.org pidiendo que “devuelvan las aves al vivero Barceló, su verdadero hogar”. El reclamo, que este lunes sumaba mil adhesiones, está dirigido a los distintos órganos estatales de la provincia con injerencia en materia de delitos ambientales.

La movida recuerda que “el 28 de mayo efectivos de la Policía Federal realizaron un operativo en el vivero Barceló, ubicado sobre calle Casilda al 200, donde secuestraron unas 150 especies de aves, que tras el operativo fuero llevadas al centro de rescate Granja la Esmeralda ubicado en la ciudad de Santa Fe.

“No es verdad que no haya documentación. Solo falta asentar tres nacimientos de pichones de guacamayo nacidos hace pocas semanas. No es verdad que no haya habido inspecciones. Ya que por más de 30 años han venido de fauna a inspeccionar sin ninguna objeción alguna. Existen reglamentaciones vigentes estrictas establecidas por fauna”, indica la petición.

El reclamo sostiene que “el establecimiento cuenta con ingeniero agrónomo y veterinario propios, quienes se encargaban periódicamente de que las aves estén en buenas condiciones sanitarias” y que es “uno de los pocos del país que logró la reproducción en cautiverio de guacamayo por las buenas condiciones del hábitat”.

“Hoy las personas a cargo de esos pájaros que son dos ancianos de 80 años están desvastados porque les han quitaron una vida de trabajo sin previo aviso o notificación alguna para mejorar alguna cuestión. Y ya no tienen fuerzas para empezar de cero”, completa la solicitud.

En simultáneo con la campaña online, para el pasado domingo estaba anunciada una juntada de firmas en el Parque del Bicentenario en apoyo al vivero Barceló. Originalmente estaba prevista para el viernes, pero en un primer momento fue suspendida “por razones jurídicas”, según explicaron organizadores a El Roldanense.