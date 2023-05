Candidata a concejal afirmó que si gana va a donar su sueldo a organizaciones de la ciudad

Carina Llibre, respetada comerciante de la ciudad, anunció que competirá para Concejal en la lista del PRO en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán adelante en el mes de julio.

En ese sentido, afirmó: “Si soy electa, me comprometo a todos los meses donar mi sueldo a distintas instituciones de la ciudad. Yo no vivo de la política, yo me metí en esto porque quiero a mi ciudad y creo que hay que consolidar el cambio que iniciamos en 2021. Nací en Roldán, mi familia me inculcó el amor por la ciudad y su gente. Siempre hemos estado involucrados e impulsando el crecimiento de Roldán, ya sea colaborando con la modernización del sistema de salud local como en el desarrollo de nuevos barrios. Este es el lugar que elegí para desarrollarme, en donde tengo mi trabajo y donde crío a mis hijos.”

Nacida y criada en la ciudad de Roldán, es una comerciante comprometida con la ciudad. Desde 2022 participa activamente como Secretaria de la Asociación de Comercios y Empresas de Roldán (ACER) promoviendo el crecimiento y desarrollo de las empresas, pymes y comercios de la ciudad.

Sobre su rol en el Concejo, comentó: “Es fundamental que tengamos un Concejo que ponga el cuerpo y que esté dispuesto a fomentar medidas que contemplen y tengan en cuenta los intereses de los que trabajan, los que invierten y los que quieren producir en nuestra ciudad. Durante estos años se han presentado proyectos que generarían puestos de trabajo y que serían beneficiosos para nuestra ciudad y, lamentablemente, quedan cajoneadas y nunca llegan a tratarse. Los roldanenses me conocen, saben que soy una mujer resolutiva y transparente, muy ajena a los conflictos, a las chicanas políticas o a buscar ventajas personales. Decidí involucrarme en política porque quiero hacer, quiero que los proyectos que son buenos para Roldán se traten indistintamente del sello o el color político que los presenta”.

La precandidata afirmó que fomentar la iniciativa privada, la generación de empleo y mejorar la infraestructura de la ciudad serán los principales ejes de su trabajo. La acompañan en la lista Héctor Benavidez, Viviana Romero, Cesar Moyano, Belén Gommaid y Raúl Ciancio.