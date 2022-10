El roldanense Capdevila logró el primer puesto en la Copa Cordón Industrial de físicoculturismo

El deportista local Silvio Capdevila logró quedarse con el primer puesto de la Copa Cordón Industrial de fisicoculturismo que se realizó en San Lorenzo el pasado sábado entre más de 70 atletas sudamericanos y argentinos.

“El pasado sábado logré quedarme con el primer puesto del Campeonato Santafesino de Fisicoculturismo Copa Cordon Industrial en la categoría culturismo clásico Master que se realizó en la ciudad de San Lorenzo”, contó el atleta en dialogo con El Roldanense.

“El torneo contó con la participación de más de 70 atletas de gran nivel en las distintas categorias y además del primer puesto en la copa , me consagre como campeón Overall culturismo clásico general y también me traje el segundo puesto en la categoría Master + 50 años”, aportó.

“Fue un torneo muy bien organizado por la Asociación Santafesina de Fisicoculturismo (ASFF) donde nos trajimos diferentes trofeos, gorras, remeras, suplementos deportivos y un baucher de $15.000 para gastar en productos como proteínas, multivitamíncos o aminoácidos que son muy importantes para la reconstrucción muscular”, detalló Silvio.

“Es un deporte muy difícil que uno sigue aprendiendo competencia tras competencia de los que más saben ya que en este caso había campeones sudamericanos y argentinos”, cerró el deportista local.