Causa judicial: el Municipio hizo ocho pedidos de inhibición general de bienes contra Aldic

El pasado miércoles 20 de noviembre el intendente José Pedretti reunió a concejales y directivos de la vecinal de Tierra de Sueños 2 y 3 junto con los abogados que representan a la Municipalidad en el juicio que mantiene con la empresa Aldic por el incumplimiento de las obras exigidas por los distintos entes gubernamentales para el barrio Tierra de Sueños 3.

“Dicha reunión fue consensuada en el mes agosto, en la presentación de la vecinal con los integrantes del Poder Ejecutivo para que nos actualicen con respecto del estado de dicha causa, sobre todo por el incumplimiento de las obras proyectadas por el desarrollador Aldic y el deterioro actual que observamos en nuestro barrio”, contaron desde la vecinal.

La demanda fue iniciada por la Municipalidad en Agosto del 2017 junto a lo cual se solicitó una medida cautelar de 90 millones de pesos más el 30% de este monto en concepto de intereses y costas para el cumplimiento de las obras pendientes. Como la demanda es por la realización de obras, en las mediaciones, ambas partes se comprometieron a realizar un relevamiento sobre algunos de los puntos en conflicto para constatar los trabajos pendientes y acordar los plazos de ejecución para abordarlos. “Aldic se comprometió a resolver en un plazo determinado algunos de los ítems pendientes, pero no cumplió con lo acordado. Sobre otros no hubo acuerdo y cómo conducían a conflicto fueron incluidos directamente en la demanda”, recordaron desde la entidad vecinal.

Algunos de los 100 puntos que comprenden el conflicto fueron tenidos en consideración gracias al aporte realizado por la ONG Vecinos Unidos Roldán, los cuales iban desde el estado general de las calles, la conexión asfaltada entre barrios, plantación de árboles, mejoras hídricas, y cloacas, sólo por mencionar algunas. En el transcurso del proceso ha habido trece audiencias, varias de ellas con el fin de establecer el valor de las garantías que Aldic decidió presentar.

“El equipo de abogados de la municipalidad realizó ocho pedidos de inhibición general de bienes contra Aldic, pero la jurisprudencia local no lo avala, si el demandado tiene patrimonio suficiente para cubrir el monto de la demanda. Más allá que el patrimonio de Aldic tenga alrededor de 3000 terrenos a su nombre no se puede determinar con certeza cuántos son de su propiedad, ya que muchos de estos tienen boleto de compra-venta pero no fueron realizadas las respectivas escrituras”, explicaron desde la vecinal.

Así, el 30 de septiembre de 2019 se le dio curso al traslado de la demanda a Aldic de manera definitiva y esta no fue contestada. “Si bien los abogados son optimistas, el proceso debe continuar los pasos correspondientes y es incierto el tiempo que puede demorar hasta tener una resolución. En el mientras tanto y aprovechando la reunión, trasladamos al Intendente y a los concejales la inquietud que todos tenemos como vecinos, principalmente respecto al mantenimiento de calles”, sumaron.

“El Intendente nos respondió que: las calles que tienen base firme, puede el municipio mantenerlas con bacheo; las que formen parte de un “circuito seguro”, es decir aquellas que permitan a los vecinos estar cerca de calles con base firme, se les hará un trabajo profundo (estabilizado con ripio); y por último, para las calles que forman parte del circuito que Aldic debe pavimentar, buscará financiación externa al municipio para concretarlo y luego será trasladado el cargo al desarrollador”, finalizaron.