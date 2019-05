Chocó con un camión en el Cruce, reclamó a Seguridad Vial, y aparecieron los controles

Un ciudadano roldanense chocó contra un camión en el cruce de las Rutas 9 y A012 el viernes por la mañana. El siniestro no pasó a mayores y no hubo heridos, sin embargo el hombre no sólo descargó su bronca en redes sociales sino que decidió tomar cartas en el asunto: envió notas a Seguridad Vial y al Ministerio de Seguridad provincial y, según aseguró, “al día siguiente aparecieron los controles”.

La mecánica del siniestro vial de la cual fue protagonista es casi igual a muchas otras que suelen suceder con regularidad en el mencionado cruce, peligrosidad incentivada en estas fechas de cosecha gruesa producto de un incesante paso de camiones.

“Un camión realizó un giro incorrecto, enganchando con la rueda trasera del acoplado la parte delantera de mi vehículo, camión que luego de eso se dio a la fuga. Obviamente no había ningún tipo de autoridad en dicho cruce, cosa habitual”, contó y enseguida agregó: “La verdad que la mezquindad política que tienen nuestros candidatos es increíble. El tema del cruce es una guerra entre Municipio, Provincia y Nación, y en esa guerra quedamos en el medio los ciudadanos”.

“Entiendo que no le corresponde a la Municipalidad de Roldan, pero si días antes de las elecciones estaba la Guardia Urbana todos los días, ¿por qué ya no está más? No pido que este las 24 horas, pero por lo menos en los horarios pico. Esto sería ver como se le prende fuego la casa al vecino y yo con la manguera en la mano no hago nada. Total, tienen que venir los bomberos a apagar el incendio y en el mientras tanto se quema toda la casa”, ejemplificó.

El vecino añadió que pasa “más de 4 veces al día por ese cruce y en esta época es una tarea titánica atravesarlo”, y por ese motivo decidió enviar una nota al Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al director de Seguridad Vial de la provincia. “Me llevó casi todo el día buscar la forma para que les llegue mi nota, cosa que sucedió y/o casualidad después estaban ordenando el tránsito en el Cruce. No se cuánto va a durar, pero me prometí no bajar los brazos”, aseveró.

En la nota que compartió en redes y que también hizo llegar a El Roldanense, le pide a la intendencia que tome cartas en el asunto y se ponga al frente de los reclamos. “Si no tiene respuesta, que convoque a los medios de comunicación (locales, provinciales y nacionales) y que nos convoque a todos nosotros, sus ciudadanos, yo con gusto estaré ahí presente. Pero de una vez por todas hay que encontrar una solución. Basta de accidentes, basta de muertes innecesarias», cerró.