Cierre de campaña de Procopio: “Tengo el coraje para enfrentar a quienes me atacan, y la fuerza para derrotarlos”

Las paso provinciales están al rojo vivo, con diferentes candidatos compitiendo por hacerse un lugar en las listas que participarán en la elección definitiva. Esto es principalmente verdad en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, alianza que se ve con muchas posibilidades de alzarse con la victoria en septiembre.

El departamento San Lorenzo no es una excepción. Vanina Procopio, candidata a senadora provincial relacionada a Patricia Bullrich, viene con un discurso fuerte para afuera de la interna pero también para adentro. Procopio realizó el pasado martes el cierre de su lista en la ciudad de San Lorenzo con un mensaje que busca interpelar a los sectores más desencantados con la política.

El acto de cierre tuvo lugar en la Vinoteca Campos, en el centro de la ciudad cabecera del departamento. Si bien está alejado de la política, no sorprendió la presencia de Miguel del Sel apoyando a Vanina. Los dos son amigos de larga data y comparten posicionamientos políticos, y Del Sel ya le había dado su apoyo con un video que filmaron juntos hace algunas semanas. También participó del evento el presidente del PRO Santa Fe, Cristian Cunha.

Luego de las palabras de los candidatos de las localidades (Procopio tiene presencia en todo el territorio del departamento), el cierre estuvo a cargo lógicamente de la candidata a Senadora. En un discurso emotivo y confrontativo, Procopio cargó directamente contra el senador actual del departamento, el polémico Armando Traferri “Un senador corrupto, incompetente, que está hace años atornillado a su banca. Este hombre tiene poder, y lo usa para vivir a costa de los vecinos”, disparó Procopio.

Aquí la candidata de la lista “Sumamos Fuerzas” aprovechó para cargar contra sus competidores en la interna “No nos engañemos: no cualquiera puede enfrentar con decisión a esta persona. Se necesita alguien que no tenga ataduras, que no coma de las estructuras partidarias”. También agregó “Necesitamos alguien que no tenga miedo, que sepa el significado de la palabra trabajo. Como dice la querida Patricia: Hace falta fuerza para un cambio verdadero”.

Luego de elogiar a su equipo, Vanina finalizó con un mensaje de lucha. “Se me vienen a la cabeza distintos momentos. El asesinato de mi hermano, el robo en mi casa. Que no le quede ninguna duda a los que me atacan: Tengo el coraje necesario para enfrentarlos y la fuerza necesaria para derrotarlos. El 16 de julio comienza el camino para un cambio en serio. Y nadie nos va a poder parar”.