Claudia Balagué: “Hay que generar aulas nuevas, Roldán lo necesita cada vez más”

En horas de la tarde del miércoles, la actual diputada por el Frente Progresista, Claudia Balagué, visitó la ciudad. La funcionaria, quien fuera ministra de Educación durante el gobierno provincial de Miguel Lifschitz, estuvo en el colegio N° 1399 y en la construcción de la nueva escuela secundaria en Tierra de Sueños 1, acompañada por la concejal Maira Leiva. Además, mantuvo una reunión con la agrupación Padres Autismo y se refirió tanto a las condiciones educativas de la ciudad como a la necesidad de una mayor inclusión.

“Vemos que siguen faltando escuelas en la zona. Hay una necesidad de incorporar escuelas públicas. Tendría que haber una inversión provincial muy contundente para agrandar ese plan de ampliación de la educación pública en toda la provincia”, dijo Balagué a El Roldanense. “Eso es algo que no estamos viendo hoy en día. Las localidades como Roldán, que siguen generando barrios nuevos y tienen familias jóvenes, necesitan muchas más escuelas”, expresó, y calificó la visita “muy interesante”.

En sintonía, la funcionaria realizó un diagnóstico sobre la educación local. “Vimos que en la ciudad hay hacinamiento de chicos, tanto a nivel primario como jardín, por lo cual hay que seguir generando aulas nuevas”, describió. “Hay un estancamiento de lo que habíamos dejado proyectado en nuestra gestión. No se está avanzando demasiado, y Roldán lo necesita cada vez más”, profundizó. En torno a su visita al nuevo colegio de TDS 1, manifestó que “hay dificultades en lo edilicio y la necesidad de mejoras”.

Tras su reunión con los responsables de Padres Autismo, Balagué aseguró que hace tiempo trabaja por la inclusión a través de la Ley de Educación. “Hacía rato que no nos juntábamos con agrupaciones de padres de niños y niñas con discapacidad”, expresó. “Me llevo muchas propuestas para presentar en la Cámara y también muchas preocupaciones. Hay familias que se encuentran con que la inclusión no es real, no hay cargos suficientes ni apoyo dentro de las escuelas”, detalló.

En tanto, Leiva valoró la visita de la diputada “por la experiencia que tiene en Educación y el gran trabajo que ha hecho”. Además, subrayó que su presencia ayuda a reforzar los proyectos educativos que presentó en el Concejo. “Siempre tratamos de ir para adelante y de apoyar la educación pública, que hoy está viviendo una gran crisis institucional que se ve a nivel provincial. Es por eso que debemos luchar por la educación en Roldán”, espetó.

Por la misma línea, la concejal señaló que las iniciativas presentadas en el cuerpo de ediles marchan bien. “Muchas de ellas fueron aprobadas por unanimidad, mientras que hay otras que ingresaron esta semana. Son proyectos particulares en torno a la problemática que tiene cada una de las escuelas”, contó, y pormenorizó: “En su mayoría son cuestiones edilicias, faltas de cargos y sobrepoblación de alumnos”.

En representación de Padres Autismo, Sabrina Gammuto dijo que ya habían entablado una buena relación con la diputada cuando era ministra. “Hoy no nos encontramos con el mismo panorama. Por eso, y sabiendo que ella preside la Comisión de Educación, queríamos trasladar nuestras problemáticas en lo que hace a la inclusión educativa en la ciudad”, esgrimió. “La idea de esta reunión fue tratar de que ella pueda gestionar nuevamente estos proyectos que quedaron estancados y se vuelquen a la práctica. Hoy en día, no vemos inclusión aquí”, argumentó.