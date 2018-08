Colectivos que no paran y medio boleto: fuertes reclamos de alumnos de la Técnica Agrupados en el Centro de Estudiantes, chicos de la entidad educativa local elevaron un pedido al Ministerio de Transporte de la Provincia.

Colectivos que no paran y medio boleto: fuertes reclamos de alumnos de la Técnica

Alumnos de la Escuela Técnica Nº 643 elevaron al Ministerio de Transporte de la Provincia un reclamo sobre las condiciones en las que deben trasladarse desde y hacia el establecimiento educativo y hacen hincapié en la mala frecuencia del interurbano 33/9.

Son 150 jóvenes de Funes y otros 50 de Roldán quienes encabezan la movida que por ahora se limita al escrito presentado y que no descartan hacer visible con alguna manifestación, algo que se definirá en asamblea en el Centro de Estudiantes.

“La situación no es la ideal. La frecuencia no es exacta y hay que salir demasiado temprano o de lo contrario llegar tarde, no hay margen”, contó a El Roldanense el presidente del Centro, Carlos González.

“Muchas veces pasan con la luz apagada y no frenan”, sumó el dirigente estudiantil y siguió: “A eso hay que agregar lo del medio boleto, que no es tal, porque de $18 que cuesta el pasaje sólo se le restan $2, y se hace muy caro para quienes deben tomarse dos colectivos por día”.