Cómo Emiliano Martínez volvió a ser el mejor arquero del mundo

te cuenta el camino del arquero de nuestra selección hacia su sueño.

Una oportunidad efímera en el Arsenal

Llegar al Arsenal de Londres con solo 17 años ofrecía grandes perspectivas. Sin embargo, el camino de Emiliano Martínez hacia el éxito no fue fácil. Dibu fue cedido a préstamo seis veces en sus primeras siete temporadas. Tuvo buenos momentos en Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton y Reading, pero recién en el Getafe de España jugó en un equipo de primera categoría.

En el Arsenal, Martínez ganó dos trofeos en ese tiempo: fue arquero suplente en la Community Shield de 2014 y 2015. Sin embargo, disputar solo seis partidos en la Premier League en siete años dejaba claro que los entrenadores del Arsenal no confiaban demasiado en el argentino.

Irse en el momento justo

Emiliano tuvo su gran oportunidad en la temporada 2019/2020. El arquero titular, Bernd Leno, sufrió una lesión y Dibu disputó 23 partidos en todas las competiciones, más que en sus siete temporadas anteriores juntas. Fue clave en la consagración del Arsenal en la FA Cup y la Community Shield.

Pero Mikel Arteta no le garantizó la titularidad para la siguiente temporada. Aston Villa aprovechó la situación y pagó 17,4 millones de euros por él. Fue la mejor decisión para su carrera: en 2020/2021, sus atajadas ayudaron a Villa a terminar en el puesto 11, y los hinchas lo eligieron como el mejor jugador del equipo. Gracias a su nivel, recibió su primera convocatoria a la Selección Argentina, debutando el 3 de junio de 2021.

Un héroe con superpoderes

En 2011 y 2019, Dibu fue convocado a la selección nacional, pero solo como reserva. Pero tras convertirse en el portero titular, hace tiempo que se aseguró el puesto de número uno.

La selección argentina ganó tres grandes trofeos, incluido el Mundial, con Martínez en la portería. El papel del guardameta en estos triunfos fue reconocido con los premios más significativos: El Mejor Portero Masculino de la FIFA en 2022, así como el Trofeo Yashin en 2023 y 2024.

Dibu fue clave en las semifinales de la Copa América 2021 contra Colombia, los cuartos de final del Mundial 2022 contra Países Bajos y la final contra Francia, además de los cuartos de final de la Copa América 2024 contra Ecuador. En estas cuatro series, los rivales ejecutaron 24 penales y solo convirtieron 12, mientras que Dibu atajaba 9.

Los penales tienen un componente de suerte, y con la que tiene Emiliano Martínez, bien podría ser un jugador exitoso. Pero no todo es fortuna. Matt Pyzdrowski, ex portero y redactor de The Athletic, explica los secretos del juego de Dibu.

“Quizás la mayor habilidad de Martínez sea cubrir los ángulos más lejanos sin tirarse antes de tiempo. Su físico imponente de 1,95 m, su precisión y la potencia en sus piernas le permiten llegar a tiros esquinados con facilidad, incluso cuando son potentes y bien dirigidos.”

Acéptenlo como es

El talento de Martínez es innegable, pero su comportamiento genera polémicas. A veces, sus emociones lo desbordan. En más de una ocasión, pidió disculpas por sus provocaciones a rivales y aficionados.

El mediocampista Leandro Paredes dejó claro por qué el grupo lo valora tanto: “No le importa nada, es un fenómeno, está loco. Es tal cual lo ves, Emi no actúa.”

Mentalmente, Emiliano Martínez encaja a la perfección en la actual Selección Argentina. Este equipo no tiene miedo de ir al límite, pero lo hace por el bien de la victoria y la felicidad de todo un país.

