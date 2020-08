Como en Rosario: proponen que el Municipio trace círculos en espacios verdes

El uso del espacio público es quizás una de las principales demandas de la sociedad que quiere salir un rato de sus casas en momentos de distanciamiento social. La solución que encontraron en Rosario y en otras localidades para poder hacerlo de manera segura fue trazar “Círculos del Respeto” en parques y plazas, y ahora desde la vecinal de Tierra de Sueños 1 propusieron que la medida también se adopte en Roldán.

Este martes la entidad ingresó al Concejo una nota que va en ese sentido y atendiendo “la demanda de los vecinos, no solo de nuestro barrio sino también del resto de los vecinos de la ciudad, de poder reunirse al aire libre con distanciamiento, y al ver que se realizaron en rosario Círculos del Respeto, los cuales tuvieron buenos resultados”.

“La comisión vecinal de Tierra de Sueños 1 propone a la Municipalidad realizar los mismos círculos en plazas y espacios verdes de la ciudad. En estos lugares, no se puede superar las diez personas, no se pueden utilizar los juegos ni gimnasios públicos, no se puede compartir el mate y se debe utilizar siempre cubreboca”, especifica la nota.

“Los círculos de respeto son redondos, de tres metros de diámetro, marcados con dos metros de distancia entre si, para garantizar las recomendaciones de distanciamiento”, sumaron.

La nota presentada con el pedido fue recepcionada por los ediles y pasada a la comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.