Bioconstrucción, sustentable e innovadora: edifican en Roldán una casa de adobe, arena y vidrio

La construcción situada en la esquina de La Pampa y Juan José Paso parece enclavada en otro tiempo, como si perteneciera a otra época. Allí se encuentra una casa hecha con adobe y materiales reciclados, edificada mediante técnicas de antaño pero también con otras muy innovadoras. Alejado de las infraestructuras convencionales de la actualidad, el lugar crece sin prisa y a la vez sin pausa, con una infinidad de detalles. De hecho, no es extraño llegar y ver a la arquitecta trabajar en la casa, dando una impronta personal junto a un equipo de ayudantes.

“Este es un ProCrear con tierra. Hace unos años que el programa permite construir de esta manera, aunque uno respeta la estructura independiente porque es un requerimiento municipal”, expresó en primer lugar la arquitecta Carolina Brussa, en diálogo con El Roldanense. Vale aclarar que en el país existe una normativa que legisla sobre este tipo de construcciones: “Podemos completar las paredes como queramos y en este caso se eligieron adobes, ladrillos crudos que tienen una mezcla específica y no son los mismos que luego se cocinan. Es igual a como se construía anteriormente”, contó.

La estructura de la casa está hecha con madera eucalipto traída especialmente desde Misiones, y la estructura es rellenada con materiales naturales como el adobe. “El constructor de siempre lo maneja muy bien, ya que está acostumbrado al ladrillo común. Los revoques tienen tierra, arena, arcilla, fibra, y reciclamos muchas botellas de vidrio para usarlas en detalles específicos”, precisó. Los vidrios permiten jugar con las luces, como por ejemplo un sector de la entrada desde el patio que está revestida con botellas y permite el reflejo de luz del pasillo.

Carolina señaló que utiliza técnicas del pasado en un proceso que igualmente es innovador. “Estudios de arquitectos y laboratorios profundizaron en la mezcla, los dosajes y las pruebas que se realizan. Se mejoraron los revoques exteriores, para que duren en el tiempo”, argumentó. “Como dice el bioconstructor Jorge Belanko, las casas como esta deben tener unos buenos zapatos, es decir los zócalos que protegen de la humedad, y un buen sombrero, los aleros que protegen las paredes”, detalló.

“Uno pensaría que no está bueno construir de esta manera en esta zona de tanta humedad, pero es al contrario. Lo que hace el adobe es regular la temperatura interior, tanto en invierno como en verano, gracias al intercambio de vientos”, describió Brussa. “Se hace una succión y se regula la humedad, algo que significa una ventaja enorme. Puede pasar que haya días que en una casa convencional esté todo húmedo, con vapor y pisos mojados, y en esta construcción no se siente”, contó, en un alto del trabajo.

El proceso llevó más tiempo de lo pensado, sin embargo no hay fechas establecidas ni se precipita por finalizar la obra. “Lo que tienen estas casas es que reciclan aberturas, como la puerta del patio, que sobró de otra obra. Trajimos los vidrios que no se usaron en una construcción, así como la entrada principal de hierro”, puntualizó. “Si no compras todo junto, se ralentiza un poco el trabajo”, adujo, y señaló que el secado de paredes es más lento que en los hogares tradicionales, al tratarse de sitios orgánicos y regulados por los ritmos naturales.

La de Roldán no es la única construcción de este tipo sobre la que actúa Carolina, oriunda de Pueblo Esther. “Hace mucho tiempo que trabajo así. Se trata de un aprendizaje continuo al usar elementos naturales. Se va resolviendo en el momento y vamos incorporando cosas”, señaló. Así como sucedió con otras edificaciones, incorporó mingas para levantar la casa; esto es, invitaciones abiertas para colaborar y trabajar en equipo en el lugar. “Puede ser que esta manera sea más lenta, es porque existen otras dinámicas para avanzar”, justificó, a modo de corolario.