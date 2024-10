Como pez en el agua: el roldanense Francisco Giorgis se trajo seis medallas del Panamericano de Colombia

El deportista roldanense Francisco Giorgis tuvo una performance excepcional en el Panamericano de Water Ski que se realizó el pasado fin de semana en Bogotá, Colombia. Como integrante de la Selección Argentina, ganó seis de las 13 medallas que obtuvo toda la delegación.

Luego de la competencia, se colgó las preseas conseguidas y posó para una foto que guardará por mucho tiempo. Fueron dos de oro, en Salto y Overall Sub 17, y cuatro de bronce en Tricks Sub 17, Overall Sub 21, Slalom Sub 21 y Tricks Sub 21. Su experiencia en el club colombiano Los Lagartos no pudo haber sido mejor.

Lejos de relajarse, Giorgis planea ir por más. “Estoy feliz de ser parte del equipo argentino. Espero que sigamos compitiendo y ganando medallas junto a mis compañeros”, posteó en su cuenta de Instagram personal. “Gracias a todos los que lo hicieron posible, familia, amigos y el equipo argentino alentó y entrenó durante todo el proceso”, escribió.