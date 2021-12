Cómo tenes que tirar los residuos verdes para evitar que te hagan una multa

Desde la Municipalidad informaron acerca de los trabajos que se están haciendo para la recolección de residuos comunes y verdes y tratar de regularizar la situación a la brevedad.

“La verdad es que encontramos 15 maquinitas funcionando para todo el pueblo, los pastos de 2 meses sin cortar. Eso te lleva el doble o el triple de trabajo, basura, hojas, ramas sin juntar de 1 mes, no había tractores con cortadora de césped en la Municipalidad; hubo que salir a contratar, se pusieron yuyeras en condiciones y estamos prestando el servicio de la manera más rápida posible con el desastre que nos dejaron”, expresó Luciano Jaeggi, secretario de Gobierno de Roldán.

Además, recordaron desde el municipio que hay ordenanzas vigentes desde el 2020 (la nº 1072 y 1073) que indican como el vecino tiene que juntar y almacenar las ramas y residuos verdes para dejarlas dispuesta para su retiro.

*Artículo 1º: Establézcase la disposición de restos verdes domiciliarios en la vereda, frente al domicilio propio, cerca del cordón, en un lugar que no entorpezca el tránsito de peatones ni el normal escurrimiento de las aguas, acondicionados del siguiente modo:

– Restos de poda: hasta 6 bolsas tipo de consorcio o 6 fardos bien atados, con un material resistente, en un diámetro máximo de 50 cm y largo libre. Dicho volumen aproximado no deberá superar 1m3. Esta forma de disposición tiene como finalidad posibilitar el retiro de forma manual”.

– Césped, plantas y hojas: deben ir en bolsas de tipo consorcio no superando la cantidad de 6.

– No arrojarlos dentro o en el entorno de los contenedores.

Si las cantidades exceden lo establecido o se trata de restos de poda de diámetros superiores a los 20 cm se debe contratar un servicio privado de recolección por volquetes.

Aplíquese las sanciones estipuladas en el código Municipal de Faltas a todos aquellos que incumplan la presente.

“Hace 20 días que asumimos una ciudad devastada, estamos tratando de multiplicar los recursos, acondicionarlos y dar respuesta de la manera más rápida posible. Sabemos que la situación no es la mejor, pero nos estamos moviendo para dar respuestas cada vez más rápidas. Le pedimos a las y los vecinos que respeten las ordenanzas y colaboren. Entre todos los roldanenses, vamos a hacer un mejor Roldán”, subrayaron.

Recolección en las fiestas

-No habrá recolección el 1/1

Se harán refuerzos en horario nocturno por sectores.

Cronograma de Recolección de Verano

– Horario diurno (5 a 11)

• Lunes a sábados: sector 1 (casco céntrico)

• Lunes, jueves y sábados: sector 2 (A012 al este, entre la vía y autopista + barrios sin contenedores)

• Martes, viernes y domingos: sector 3 (Ts2/3)

– Horario nocturno (18 a 24)

• Martes, viernes y domingos: sector 4 (Ao12 al este, de la vía hacia el norte, Punta Chacra y Alto residencial)