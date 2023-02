Con grandes premios durante todo el año, vuelve el bingo más antiguo de la zona: cómo participar

Tras el último gran sorteo celebrado a comienzos de febrero, vuelve a comenzar el gran bingo anual del Club Atlético Brown de San Vicente, el más antiguo y barato de la zona. Esta vez, en su 38º edición, habrá 180 premios en juego, algo que equivale a más de $415 millones. Sergio Mansilla es el representante zonal de la firma y, con más de ocho años de experiencia en el rubro, ha sido el vendedor de grandes aciertos. En diálogo con El Roldanense, detalló cómo se puede jugar, las diferentes opciones de pago y sus beneficios.

Así como habrá grandes premios anuales, el bingo realizará sorteos semanales, mensuales y especiales, que tendrán lugar en fechas como el día del padre, día de la madre y día del estudiante, entre otros. Esto será de marzo a diciembre incluido, cada uno con números de cinco cifras a través de la lotería de Santa Fe. Entre los premios semanales se cuentan motos y bicicletas Venzo, en los mensuales habrá tres motos y cuatro órdenes de compra. En tanto, durante los especiales se pondrán en juego autos y motos.

El gran sorteo final se hará el próximo 3 de febrero de 2024 y no será necesario que los participantes estén presentes, dado que será transmitido por televisión. Dentro de la nómina de premios, figuran autos (entre ellos, uno eléctrico), camionetas, motos, lanchas y dos casas ubicadas en Santa Rosa de Calamuchita. “Todo se entrega llave en mano, sin impuestos ni cobros por transferencias. No hay ningún tipo de gasto”, explicó Mansilla.

Con respecto al valor del bingo, este tiene un costo de $30.900 y existen diferentes medios para abonarlo. Puede ser con tarjeta VISA o Master Card de cualquier banco, o con Nativa del banco Nación, en tres cuotas. Mediante Cabal, se puede hacer en seis pagos, y con Naranja se llega hasta 10 cuotas. A la vez, puede ser un solo pago en efectivo, o hasta en 10 cuotas de 3.090. “Incluso, si lo cancelas antes del mes de julio, participas por un auto 0 kilómetro en agosto”, añadió Sergio.

A lo largo y ancho del país, el bingo Brown vende 33.647 unidades para no repetir ganadores, y los precios no son compartidos. De hecho, un punto fundamental es que los ganadores no necesitan viajar hasta San Vicente para retirar su premio, sino que la entrega se hará en su domicilio particular. “Por política de la empresa, también, tengo la obligación de enviar los resultados semanales, mensuales, especiales y finales a mis clientes, para mantener la transparencia”, aseguró.

¿Cómo hacer para empezar a jugar? Muy fácil, contactando con Sergio Mansilla, cuya área de cobertura es Roldán, Funes, San Jerónimo, Luis Palacios, Lucio V. López, Ricardone, Aldao, Andino, Serodino e Ibarlucea, a través del número 3415694569.