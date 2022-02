Con las obras de la autopista estancadas, ¿qué pasa con el tercer carril entre Rosario y Roldán?

Las obras de la Autopista Rosario- Córdoba de momento quedaron inconclusas, dado que finalizó el contrato y la empresa contratista queda a la espera de que se amplíe la extensión del convenio para que se terminen los trabajos. Pero para este 2022 estaba planificado también avanzar con el tercer carril de esa traza, ¿esta licitada la obra?, ¿se hará?; ¿cuándo?, ¿que pasará?.

El tercer carril de la Autopista Rosario- Córdoba está pensando en el tramo que conecta la Circunvalación con las ciudades de Funes y Roldán, es decir abarcaría 17 kilómetros, pero al igual que para que se finalicen las obras de repavimentación de la Autopista, esa obra crucial queda a la espera de la aprobación del Presupuesto Nacional 2022.

En diálogo con El Roldanense, desde Vialidad Nacional, señalaron: ‘‘La obra del tercer carril de la autopista Rosario- Córdoba no está licitada, el que está licitado es el tercer carril de la Autopista Rosario – Buenos Aires, entre Alvear y Rosario. La no aprobación del Presupuesto Nacional 2022, nos complica la planificación de obras previstas, pero el tercer carril no es lo único que está en carpeta, dado que también se piensa en el intercambiador de la A012 y además tenemos previstas obras en otra parte de la región que no se pueden licitar’’.

Cabe recordar que la incorporación del tercer carril abarca también un ensanchamiento del puente sobre el Arroyo Ludueña y una conexión directa de la autopista con el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.