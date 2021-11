Con más de diez años en el rubro decidió abrirse camino por cuenta propia y “encontró la luz”

Juan Pablo es electricista y luego de estar muchos años trabajando bajo relación de dependencia, decidió abrirse camino y “encontró la luz” por cuenta propia. Realiza trabajos desde cero y refacciones en general.

‘‘Durante muchos años trabajé bajo dependencia, pero sentí que era momento de poder dar una salto y generar mi propio lugar en este oficio. De a poco comencé a realizar diferentes trabajos y allí nació mi propio emprendimiento bajo el nombre de Electricidad JP’’, describió Juan Pablo en dialogo con El Roldanense.

‘‘El trabajo de electricista es una parte fundamental para cualquier casa o estructura edilicia que se quiera encarar, en mi caso realizó instalación de luminarias de interiores y de exteriores y además en esta etapa del año coloco tableros de luces para las piletas, y así la persona pueda disfrutar de una noche de verano con una iluminación de colores’’, comentó el reconocido electricista JP.

‘‘El trabajo que realizo puede abordarse desde una obra de cero, pero también hago un anclaje en las refacciones o reparaciones de una colocación de luminarias en un patio, o una refacción de algún sector de la casa. En base a los materiales para realizar una obra, se determina con el cliente si quiere que yo me haga cargo o los consigue el por su cuenta’’, sostuvo y agregó: ‘‘Aquellos que decidan que yo me haga cargo de los materiales, me proveo de dos casas de electricidad atendida por sus dueños, como lo son Electricarosario que está en Rosario y Selene ubicada en Funes’’.

‘‘La satisfacción de trabajar de lo que me gusta te hace disfrutar cada encuentro con el cliente’’, agregó el emprendedor.