Con mobiliario completo de las aulas móviles, empiezan las clases en el Anexo

Las tres aulas virtuales con las que cuenta el edificio Anexo de la escuela Técnica, en la intersección de Pellegrini y Güemes, cuentan con el mobiliario completo desde la tarde del lunes. Es por eso que este martes comenzará el ciclo lectivo para todos los alumnos en las instalaciones ya equipadas. Los estudiantes de primer año, por su parte, habían arrancado con un día de antelación.

En los próximos días llegaría una cuarta aula al lugar, junto a otra que se ubicará en el jardín de Tierra de Sueños 3, según aseguró Mercedes Dietrich, secretaria de Cultura local, a El Roldanense. Cada aula mide 5 por 6 metros y puede albergar a entre 26 y 30 estudiantes. Las primeras dos habían llegado el lunes de la pasada semana.

Una vez conocido el arribo de las primeras unidades, los padres de alumnos habían reclamado por el mobiliario de las aulas y “una educación digna” en un comunicado. “Evidentemente, nuestros tiempos no son los mismos que los del Ministerio de Educación, el responsable de dar soluciones para que esto no ocurra”, manifestaron. Y pusieron énfasis en que las obras de la nueva escuela secundaria estén listas en tiempo y forma, para no “tener el mismo problema el próximo año”.