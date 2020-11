Condenaron a un abogado que facilitó la venta de un inmueble en Roldán contra la voluntad de su dueño

Este jueves la Jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese condenó a Claudio Andrés Tavella a la pena de 3 años de prisión efectiva una multa equivalente a 2 veces el valor de la operación de lavado imputada (estimada en $720000 pesos), 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado y el decomiso de la fracción de terreno de campo localizada en la localidad de Coronel Bogado de la Provincia de Santa Fe y un vehículo Jeep Modelo Renegade Sport; por los delitos de Asociación ilícita en concurso real con Cohecho activo, Encubrimiento agravado, Falsedad ideológica de documento público y dos hechos de uso de instrumento público falso, todos en concurso real, y en concurso ideal con el delito de blanqueo de activos de origen ilícito, uso de certificado falso, destinado a la habilitación para circular de vehículo automotores; todos en calidad de autor en grado consumado.

Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada le atribuyeron diversos hechos:

En fecha 3 de agosto de 2012 en momentos en que personal de Gendarmería Nacional se encontraba en la puerta del domicilio de Esteban A. (ya imputado), y previo haber recibido un llamado de éste donde le pide qu se dirija a su casa a averiguar los motivos de la presencia policial; en otro llamado le informa que lo estaban buscando y que tenían todos los lugares para allanar, a lo que le manifiesta que le pregunte a funcionarios policiales si pueden poner que no lo encontraron y que luego se presentaría en el Tribunal, acatando Tavella la orden, respondiéndole el funcionario policial que era imposible. Asimismo en misma fecha Esteban A. le indica que le ofrezca dinero a dicho personal que se encontraba en la vivienda a cambio que se vayan del lugar, no concretándose ya que el personal policial no aceptó.

En fecha 15 de agosto de 2014 gestionó a pedido de Jorge B. (ya imputado), el ingreso con una identidad falsa de Horge L. al HECA para que fuera atendido por una herida sin que su identidad fuese develada dado que corría riesgo de que lo detuviesen. Las gestiones consistieron en hablar con diferentes personas, policías, personal del Heca y ofrecerle dinero para concretar el ingreso de dicha forma.

Durante el 2012 siguiendo las órdenes de Esteban A. redactó el boleto de compra-venta mediante el cual se transfirió contra la voluntad de su titular Rodrigo O. (a imputado) la propiedad de Misiones al 800 de Roldán en favor de otra integrante de la asociación quién finalmente la escrituró en fecha 7/8/12 y constituyó allí el domicilio Fiscal de TOIA S.R.L.

Se le atribuye también haber hecho uso de un certificado impreso en cartulina blanca con el titulo «Certificación de firmas o de impresiones digitales con un sticker que decía «Colegio de Escribanos» de Santa Fe, donde se manifiesta que el el titular en carácter de escribano pública y estaba certificado, adjuntado a una autorización para conducir un vehículo con documentación; y una foja de legalización impresa en cartulina con firma y sello del Colegio de Escrbanos de Santa Fe. Ambos certificados no cumplimentan los códigos de autenticidad dispuestos para certificados públicos expedidos por el Colegio de Escribanos de Santa Fe, no siendo habilitados por el escribano que suscribe y números de formulario, legalización, trámite y código QR no se corresponden al formulario en el que se encuentran impresos o adheridos. Dicho certificado fue secuestrado en fecha 21/11/19 en allanamiento en el domicilio donde residía Claudio Tavella en calle Reytes al 1200 de Rosario dentro del vehículo Jeep modelo Renegade Sport tipo rural.

En fecha 29 de noviembre de 2018 Tavella se presentó en el domicilio de Esteban A. y Rosa C. ubicado en el Country San Marino donde personal de Prefectura Naval Argentina conjuntamente con personal del Organismo de Investigaciones, estaban allanando dicha finca y le ofreció a Pablo B. la suma de $1millón de pesos para omitir detalles del allanamiento en el acta.

En fecha 7 de mayo de 2019 realizó una llamada al Fiscal Dr. Luis Schiappa Pietra donde le consultó sobre unos teléfonos celulares secuestrados; se hizo presente en las oficinas del MPA y sugirió que en los teléfonos habría mensajes que podrían desincriminar a su cliente Esteban A. Ello haciendo referencia a 2 teléfonos que Esteban A. y personal de la PDI coludido con éste habían hecho ingresar en la investigación con el fin de implantar evidencia de descargo respecto de Esteban A. con el objetivo de distraer la investigación del MPA.

Se le atribuye haber participado de una maniobra ilícita tendiente a disimular el carácter ilícito de un bien que había sido adquirido con dinero de procedencia ilícita, junto con ocultar al verdadero dueño del mismo Esteban A. El activo involucrado en las maniobras imputadas en una fracción de terreno de campo localidad en la localidad de Coronel Bogado de Santa Fe. Claudio Tavella simuló la compra a nombre propio con conocimiento de la procedencia ilícita de los activos utilizados para efectuar dicha adquisición, los que provenían de la actividad ilícita desplegada por Esteban A. en el marco de la asociación ilícita de la que era jefe.