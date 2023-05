Conflictividad social y consumo problemático de sustancias

Por: Asociación Civil CASA BOLTEN

En este artículo se tratará de aportar algunas puntualizaciones sobre el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias situándonos el momento social actual, para poder reflexionar sobre las estrategias a construir en prevención e intervención.

En primer lugar, ubicamos la crisis social y económica por la que atraviesa nuestro país, con un gran impacto en nuestra ciudad y en toda la región. En este marco, la incertidumbre aparece como principal vivencia y la precarización en las condiciones de vida de la mayoría de la población, instalan el miedo y la violencia en las relaciones sociales.

En un contexto social de crisis, con lazos sociales e instituciones debilitadas, la posibilidad de proyectar un futuro posible no encuentra apoyatura, y el consumo de sustancias legales e ilegales se vuelve una meta socialmente disponible.

Como emergentes sociales irrumpen en nuestra ciudad hechos de violencia que nos muestran que la muerte es un destino posible, y la fragmentación social aparece expresada en las vivencias de miedo, inseguridad y en los discursos de odio.

Paralelamente, el negocio de la venta de drogas ilegales se instala y crece como una red de poder que se teje en el territorio como un Estado paralelo en una trama política, económica y delictiva, que se presenta con una complejidad difícil de desentrañar para la comunidad.

Pero es necesario puntualizar que el consumo de sustancias implica un riesgo en la salud de las personas, pero no es en sí mismo un hecho delictivo, no es un problema de seguridad sino de salud mental, y debe ser abordado como tal para garantizar el acceso al derecho a la salud de toda persona.

Es necesario entonces para pensar la problemática de los consumos de sustancias poner la mirada y el eje en el análisis de este contexto social en crisis, en las formas que adquiere la vida cotidiana de las personas y en sus condiciones de vida.

Se comprende por lo tanto que ésta situación pone en riesgo a las personas, y el consumo de sustancias aparece como una posibilidad de satisfacción aunque ilusoria a éstos padecimientos. Afirmamos entonces que la causa del problema no está en la sustancia sino en lo social. No sólo no están dadas las garantías para el cuidado de la salud sino que éstas condiciones sociales refuerzan y generan problemas en la salud mental de la comunidad.

Estas puntualizaciones nos permiten pensar sobre las estrategias de prevención e intervención. En primer lugar creemos que es necesario el fortalecimiento de las instituciones, poniendo la mirada, la escucha y la palabra al servicio de las necesidades de la población. El diseño de dispositivos de abordaje que parte del territorio, tiene como principales herramientas en el trabajo de prevención y asistencia a la escucha y la reflexión, más efectivas que la mera transmisión de información con eje en los efectos de las sustancias. Ni el miedo ni la amenaza generan cambios en las personas, son los procesos de pensamiento crítico, la reflexión con otros/as, y la escucha como posibilidad de ser incluido/a en un lazo social, lo que genera un efecto y una posibilidad de cambio real.

Al mismo tiempo un abordaje integral de la problemática del consumo de sustancias implica acompañar a las personas en el proceso de construcción de un proyecto personal que incluya el acceso a la educación, el trabajo, la salud, la cultura, la vivienda y condiciones de vida digna.

Las instituciones y organizaciones del territorio tenemos esta responsabilidad y este desafío, el de generar dispositivos de abordaje integral, con una lectura crítica y ajustada de la situación social, y con propuestas donde la escucha y la reflexión sean verdaderos instrumentos de intervención, y con espacios donde la lógica del cuidado propio y de los/as demás sea la tarea principal.

