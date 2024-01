Consejos para disfrutar al máximo el deporte favorito de muchos: ¡El fútbol!

Es el deporte más popular del mundo y crea fanáticos sin distinción de clases ni edades. Una camiseta con los colores de tu club favorito es el mejor modo de presentarte y sirve para regalar a quienes apenas empiezan a divertirse al patear una pelota. Es que, año tras año, sea donde sea, la atención está puesta en lo que pasa no solo con los resultados de los partidos de fútbol sino también con, por ejemplo, el mercado de pases y todas las clasificaciones para ser parte de las copas más competitivas del continente.

No solo eso: Junto a las discusiones que se generan en cada fecha, si VAR si o VAR no, si un ataque contundente o una defensa ordenada, los encuentros dan tema de conversación durante toda la semana. En la oficina, en el negocio, en la juntada con amigos no hay momento en el cual la charla no derive a una jugada polémica, los cambios que hizo el director técnico o el fixture que le toca a tu equipo.

Para no perderte detalle de lo que pasa en el campeonato local e informarte sobre lo que pasa adentro y afuera de la cancha podés suscribirte al pack fútbol. Por un abono diario o mensual no solo tendrás acceso a las transmisiones con las mejores tomas e información en pantalla sino a contenidos que analizan el fútbol desde su costado táctico y desde un enfoque lúdico y entretenido. Así desde la comodidad de tu hogar podrás improvisar tu propia tribuna y sentirte como uno más alentando a tu equipo o haciendo fuerza por un resultado.

El fútbol como estado de ánimo

Porque está claro que el fútbol es más que un simple deporte y tiene una riqueza cultural y social que excede los noventa minutos de cada juego. En ese sentido, para no perderte detalle, el pack fútbol te permite organizar tu agenda para ver en exclusiva los catorce partidos de cada fecha de la Copa de la Liga argentina. ¡Si eres apasionado puedes verlos todos!

En calidad de imagen Full HD, a través de esta suscripción podés acceder a contenido exclusivo de los canales ESPN Premium y TNT Sports. Ambos ofrecen coberturas y las noticias más importantes de cada equipo de primera división con un staff de periodistas que brindan una mirada única. Si te parece poco lo que pueda ofrecer la copa argentina también podrás estar al tanto de lo que sucede en las ligas más importantes del mundo con la trayectoria de cada una de las figuras del seleccionado.

Inclusive si eres un fanático de las estadísticas y de los datos de color encontrarás informaciones que te serán muy útiles para satisfacer hasta tu curiosidad más extraña. Es que el fútbol es más que un estado de ánimo, es una pasión real que atraviesa los actos de toda la semana y modifica hasta tu forma de sentir.

Abono para no perderte ni una jugada

Junto a los contenidos exclusivos que te ofrece el pack fútbol, si ya tenés Flow en tu televisor podés contratar Paramount Plus para estar enterado de las mejores series y películas.

Sin costo en el servicio, al contratar Paramount Plus toda tu familia se sentirá a gusto con señales destinadas a satisfacer las demandas de información y entretenimiento más buscadas. Desde el sello inconfundible de señales como Comedy Central, MTV, Nickelodeon, CBS hasta los últimos lanzamientos con el estreno de series exclusivas y la posibilidad de ver cuantas veces quieras los mejores clásicos de cine.

Con la posibilidad de pausar y rebobinar cuando quieras, de grabar para volver a ver la jugada o la escena que más disfrutaste, útil no solo para tu Smart TV sino también para tu smartphone, tablet y Chromecast. Los múltiples dispositivos desde los que puedes conectarte van a enriquecer tu experiencia como usuario con la flexibilidad necesaria para que armes tu propio menú de preferencias.

Así como hay cada vez más jóvenes que se animan a jugar al fútbol no solo por diversión sino también para soñar con un mejor futuro, hoy mismo podés suscribirte a un servicio que te permita tener a tu alcance más de 6500 contenidos en línea para que puedas ver desde diferentes lugares y en diferentes tiempos. Hacé el cambio y no esperes el tiempo de descuento para disfrutar ahora mismo del deporte favorito de la humanidad: el fútbol y todo lo que lo rodea una vez que el árbitro da el pitazo final.