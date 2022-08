Gustavo Gabriel Muñoz, continúa desaparecido del pasado miércoles 3 de agosto. La última noticia del paradero del joven se establece cerca de las 23hs del miércoles en la zona de la barrancas de Rio Paraná y Balcarce, en Rosario. Alicia, la madre del joven de 34 años se encuentra desesperada y clama por su aparición.

El pasado jueves por la noche prefectura naval y la policía de Rosario, estuvieron rastrillando la zona del Rio Paraná y Balcarce, lugar donde se encontró la mochila y el celular del joven roldanense, pero la búsqueda no tuvo resultados.

‘‘Aún estamos sin noticias de Gustavo, me han llegado varias datos, pero ninguno concreto, si alguien le está haciendo el aguante, que le diga que está todo bien, que me hable, y que prefiero toda la vida que me queda tener con quien discutir a no saber nada de vos’’, imploró Alicia en sus redes sociales.

Gustavo es uno de los integrantes de la banda de rock ‘‘Los Limados’’ y ellos también se sumaron a esta búsqueda intensa de su paradero y este jueves por la noche organizaron una vigilia, con la idea de ‘‘visibilizar su ausencia, y hacerle llegar un mensaje de que acá estamos, que lo extrañamos y que todo por lo que esté pasando se resuelve. No vamos a bajar los brazos hasta que aparezca’’, indicaron desde las redes sociales de la banda. Cabe destacar que ‘‘Los Limados’’ tenían planificado tocar el 14 de agosto en Floyd , pero debido a este hecho, suspendieron su presentación.

En lo que respecta a la vía judicial, el caso está a cargo de fiscal Damián Cimino de la Unidad de Salidas Alternativas y la división de paradero de la AIC se encuentra abocada a tareas investigativas.

“Tenía puesta una remera de la previa del under negra, un buzo gris liso, un pantalón de jean gris, las medias de las tortugas ninjas, unas zapatillas color bordó, una gorra negra y una mochila color bordó”, contó Alicia a El Roldanense. Gustavo mide 1,80 metro y pesa entre 70 y 80 kilos. Por cualquier información, es necesario comunicarse al número 3416740909.