Coronavirus en Roldán: Pedretti analizará con el gabinete algunos cambios

El nuevo caso de coronavirus a nivel local que se conoció este martes sumó preocupación no sólo en la población sino también a nivel gubernamental. En ese sentido, el intendente José Pedretti se reunirá este miércoles a primera hora con su gabinete para evaluar la situación y analizar algunos cambios.

“El tema de los espacios públicos puede ser uno. Mi opinión personal es que hay que cerrarlos al menos hasta el 31 de julio para después evaluar y ver cómo seguir”, dijo el mandatario en diálogo con El Roldanense.

“Sacaba una estadística y desde el 13 de junio al 13 de julio aumentaron casi el 85% los casos de coronavirus en la provincia y tenemos por delante 40 días de temporada alta. Entonces vamos a ser muy exigentes y vamos a replantear toda la estructura de cómo estamos”, sumó.

“La gente se relajó demasiado y eso no ayuda. Hay casos en pueblos nuevos que nunca habían tenido, o sea que esto puede ser mucho más grande si no lo controlamos. Prefiero que la gente se enoje por haber tomado muchas precauciones y no por no haberlas tomado”, agregó Pedretti.