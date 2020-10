Coronavirus y restricciones: al final la Provincia habilitó nuevas actividades

El gobierno de Santa Fe informó en la mañana de este sábado nuevas disposiciones con respecto a las restricciones sanitarias para la prevención del coronavirus. Pese a que el viernes se afirmó que todo iba a continuar igual, ahora se habilitaron algunas nuevas actividades.

Entre las más destacadas está la posibilidad de que las universidades nacionales o privadas puedan disponer horarios para la realización de exámenes y otras actividades formativas de carácter presencial cumpliendo con los protocolos pertinentes.

Además, se autoriza la concurrencia a los cementerios de la ciudad, en un horario que deberá disponer el municipio, pero que no podrá extenderse más allá de las 20, ya que se mantienen las restricciones de circulación después de ese horario.

La bibliotecas también volverán a funcionar, en este caso bajo una modalidad de take away, es decir, no se podrá concurrir a leer o trabajar dentro de las instalaciones, pero sí se podrá retirar y devolver libros o material con turnos previos.

Por su parte, el gobierno también dispuso la modificación de la modalidad de trabajo de algunas actividades que ya habían sido habilitadas. Tal es el caso de las inmobiliarias que podrán atender al público con turno previo en un horario que no coincida con el bancario y que tampoco se exceda de las 20. Esto mismo cuenta para las mudanzas que se autorizan a realizar en cualquier día de la semana.

En cuanto a las restricciones, la provincia aclaró que continúan suspendida la pesca deportiva en todas su modalidades, la navegación, los clubes deportivos vinculados a la actividad náutica y las guarderías náuticas.