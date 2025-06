Corredores inmobiliarios se plantan contra la desregulación en la compraventa de propiedades

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) y la Cámara Inmobiliaria de Rosario (CIR) se oponen firmemente al proyecto de desregulación inmobiliaria que busca eliminar la obligatoriedad de la colegiación para ejercer como corredor inmobiliario.

“Este proyecto mal llamado intencionalmente Ley de Libertad inmobiliaria, no solo no traería ningún beneficio a los usuarios ni a quienes desarrollan profesionalmente la actividad inmobiliaria (en caso de ser ley), sino que debilitaría la seguridad jurídica aumentando la informalidad y exponiendo a los consumidores a ser víctimas de posibles fraudes y malas prácticas”, advirtieron en un comunicado.

“Vale la pena destacar que nuestro país ya tiene un mercado desregulado: La intermediación inmobiliaria no es obligatoria, ya que los propietarios pueden vender o alquilar sin un corredor. Por lo tanto, eliminar la colegiación no generaría mayor dinamismo en el mercado, ya que no aumentaría la cantidad de inmuebles ni compradores”, agregaron.

En ese sentido puntualizaron que lo que genera este tipo de proyectos es el riesgo de la desprofesionalización, eliminando, entre otros puntos, el requisito de poseer título universitario para ejercer la profesión.

“Son innumerables los casos de fraudes inmobiliarios que atendemos desde el área de fiscalización, brindándole un servicio gratuito a la ciudadanía para solucionar problemas, buscar respuestas inmediatas y acelerar pasos en la justicia. Ese es el fin social que tienen los Colegios: por un lado, garantizar la mayor calidad en la prestación del servicio y también estar alertas en el caso que algún colegiado no realice su trabajo de manera correcta. Para eso contamos con nuestro Tribunal de Ética que tiene como objetivo contribuir a la conciencia moral del corredor inmobiliario para guiar su actitud y conducta en la práctica de su profesión, y también ser un lugar de consulta y acompañamiento a cualquier persona que no esté conforme con el accionar de un profesional matriculado”, advirtieron.

“Insistimos, la eliminación de la matriculación obligatoria y del requisito de un título universitario, no solo reduciría los estándares de calidad y aumentaría la informalidad, también dejaría expuesto a los ciudadanos a fraudes y malas prácticas, sin ningún tipo de respaldo”, reforzaron,

“Por último, notamos una clara intención política en bajarle el precio a nuestra profesión. Hace pocos días vimos como una reconocida plataforma de compra y venta online informaba que las consultas inmobiliarias aumentaron en las fechas de Hot Sale, como si adquirir o vender una vivienda fuera similar a comprar una licuadora. Sepan que estamos asesorando y acompañando a personas que pueden estar tomando la decisión más importante de su vida, poniendo en juego todos los ahorros y corriendo riesgos con escaso margen de error. Para esos están los colegios, para formar profesionales que estén a la altura de grandes decisiones”, concluyeron.