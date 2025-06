Profesionalismo y cercanía: la UCSF tiene la primera Licenciada en Obstetricia en Rosario

Lara Forgiarini es la primera Licenciada en Obstetricia de la Universidad Católica de Santa Fe sede Rosario. Así, esta carrera enfocada en la maternidad segura y centrada en la familia, ya brinda a la sociedad rosarina y de la región profesionales comprometidos, con una mirada humana y cercana.

Lara llegó a Rosario desde la localidad de Ascensión, provincia de Bs As. porque siempre sintió la vocación de acompañar a las personas en uno de los momentos más importantes y único de sus vidas, que es el nacimiento de sus hijos.

Enfoque humano, respetuoso y comprometido

Sobre el recorrido académico, cuenta que “fue un camino de mucho aprendizaje, desafíos, crecimiento personal. Lo que más me marcó y me gustó fueron las prácticas, donde puede poner en acción todo lo que fui aprendiendo y a la vez confirmar que esto es lo que verdaderamente amo hacer”.

Pensando en el futuro, la flamante Licenciada en Obstetricia quisiera llevar todo el conocimiento a su pueblo. “Me gustaría quedarme acá, esa fue siempre mi idea. Poder poner un granito de arena en el lugar donde nací y crecí”. Hoy se encuentra dando sus primeros pasos acompañando a la lactancia materna en el hospital, y su sueño de poder desarrollarse como profesional de la licenciatura en Obstetricia está al alcance de la mano. “Lo importante es siempre darle un enfoque humano, respetuoso y comprometido a cada familia que me toque acompañar. Cada embarazo es único, así que siempre es una nueva oportunidad”, afirma.

Para Lara, este título significa mucho más que un logro académico: “en lo personal es la recompensa de mucho esfuerzo, tanto mío como de mi familia, que me acompañó y me apoyó. No es fácil cuando uno llega desde el interior a estudiar a una gran ciudad, es todo nuevo y el apoyo de la familia y los amigos es fundamental”.

Finalmente, a quienes estén pensando en iniciar esta carrera, “les digo que se animen, que es un camino que transforma, que emociona, pero también exige. Y en esa exigencia es donde uno se da cuenta si es realmente el lugar donde quiere estar. Ahí terminas de confirmar que para eso viniste. Ser parte del comienzo de una nueva vida es un privilegio que no tiene comparación y poder estar ahí en esos momentos se disfruta mucho”.

Una mirada profesional y cercana

Jesica Peruzzo es la coordinadora de la carrera en la UCSF sede Rosario y con enorme orgullo y emoción celebra la primera egresada: “este logro no solo representa el esfuerzo, compromiso y vocación de una estudiante que ha dejado huella, sino también el inicio de una transformación en el cuidado de la salud sexual y reproductiva de nuestra región. En Rosario, donde en los últimos tiempos la figura de la obstétrica ha estado ausente, este egreso significa abrir caminos, generar presencia y ofrecer una mirada profesional especializada, humana y cercana en momentos fundamentales de la vida”.

Como coordinadora y profesional de esta disciplina, Jesica se siente honrada de ser testigo de este paso pionero. “Felicito a nuestra flamante egresada quien se convierte en referente para quienes vienen detrás y en símbolo de crecimiento para una profesión indispensable para garantizar derechos de las familias”.

Ideal de servicio y vocación

El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Sebastián Del Pazo se sumó a la alegría por este logro: “Lara ha mostrado en todo su trayecto, dedicación y compromiso con este ideal de servicio, en este caso servicio a la madre y servicio al hijo, y esto cobra una especial dimensión en una Universidad Católica. Estamos muy orgullosos por ella. Como decano de esta Facultad quiero felicitarla y felicitar a su familia por el apoyo”.

“Los profesionales de la salud sabemos que más allá de las características y especificidades de cada una de nuestras disciplinas, como la medicina, la farmacia, la bioquímica, la enfermería, tenemos un denominador común, que se transforma en el sentido de nuestra vocación y que se expresa en esta doble misión de cuidar y de acompañar a nuestros semejantes. Y la Obstetricia es un claro ejemplo de esto. Este logro nos fortalece como Facultad y nos reafirma en este trabajo de continuar viviendo la comunidad desde las profesiones de la salud”.

Sobre la Lic. en Obstetricia

La Licenciatura en Obstetricia es una carrera de 4 años y un cuatrimestre de duración.

Prepara profesionales para diagnosticar, controlar y atender el embarazo, parto y puerperio normal. El título está dirigido al control de la embarazada, la atención adecuada del parto, y la recepción del recién nacido como la consejería preconcepcional, la psicoprofilaxis del parto y la lactancia durante el embarazo. Se enfoca en la maternidad segura y centrada en la familia.

En Rosario, la UCSF está en Moreno 1056 y los interesados pueden comunicarse por whatsapp al 3425371285 o por mail a: ingresouniversitario@ucsf.edu.ar.