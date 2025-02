Cortes solidarios: 15 peluqueros de la ciudad organizan una gran movida antes del comienzo de clases

Con motivo de realizar un corte de cabello a quienes lo necesiten, 15 peluqueros y peluqueras de Roldán y alrededores organizan una gran movida solidaria para el domingo 23 de febrero, de 16 a 21 horas. Será en el complejo La Gloria de Villa Flores y, si bien es un evento centrado en los niños de cara al comienzo de las clases del día siguiente, será abierto a todas las edades y a vecinos de toda la ciudad. Podrán aducir a cortarse el pelo los niños y niñas, aunque también bebés, adultos y personas mayores.

“Nos gusta ayudar. La idea surgió hace siete años, cuando ambos trabajábamos de peluqueros y teníamos clientes de diferentes barrios que nos impulsaron a hacer el evento”, contó Leila, quien organiza la movida junto a su pareja Matías, a El Roldanense. “Empezamos en una iglesia el Día del Niño, luego en Beaudrix y también en Villa Flores, a cambio de alimentos no perecederos que luego donamos a un comedor. Incluso, estuvimos en el playón en el año 2019, junto a una competencia de rap que se hizo en Roldán”, describió.

Ahora, el objetivo es hacer que los cortes solidarios sean una costumbre y se hagan cada vez más seguido. De hecho, al domingo siguiente, el 2 de marzo, lo repetirán en el club Independiente. “Lo hacemos público ahora porque somos muchos los peluqueros de la localidad. Antes no lo difundimos por temor a que pensaran que lo hacíamos por nosotros”, señaló. “Van a participar muchos pares de la ciudad y también otros de Luis Palacios, el lugar donde vivimos. Hay amigos que nos conocen y se sumaron a la movida”, añadió.

De cara al evento, están juntando alimentos como leche, jugo, alfajores y masitas, lo necesario para brindar la merienda a los chicos esa tarde. “Quien quiera donar puede acercar lo que tenga a la barbería de Matías, en Rivadavia 518. Solo alimentos, no queremos dinero”, expresó Leila. “Simplemente queremos ayudar, así sean pocas o muchas las personas que se acerquen esa tarde. No hay problema, mientras sea gente que en verdad lo necesite. Sabemos que muchos quisieran ir a tal peluquería y no pueden”, aseguró.